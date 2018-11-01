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Вячеслава Косинерова и его жену обвинили в «экстремизме» за посты в «Фейсбуке»

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  • 1.11.2018, 11:51
  • 1,332
Вячеслав Косинеров c женой
Фото: Facebook

Общественный активист получил официальную повестку.

Милиция завела административные дела на активиста анархистского движения Вячеслава Косинерова и его жену Марину. Об этом они сообщили в Фейсбуке, пишет "Еврорадио".

"После звонка из Московского РОВД я узнал, что в отношении меня начат административный процесс за распространение экстремистских материалов в сети "Фейсбук".

Мне показалось, что это может быть какая-то шутка, и я попросил, чтобы мне прислали официальную повестку.

Через минут 20 бравые милиционеры прислали мне смс, сообщив, что повестка доставлена непосредственно мне домой.

Накануне праздников, после освобождения Дмитрия Полиенко и активизации анархистского движения, что может быть лучше новых репрессий со стороны диктатуры?" — написал Косинеров.

Жену Косинерова Марину также вызывали 1 ноября на допрос по административному делу об экстремизме.


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