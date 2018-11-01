Пришедший в отель медведь стал звездой Сети 1.11.2018, 12:32

Необычный гость бродил по вестибюлю.

Турист, остановившийся в отеле в Теннеси (США), снял на видео медведя, который вошёл в помещение и принялся бродить по вестибюлю, пишет сайт 120.su.

Автор видеоролика находился в безопасности за стеклянной дверью, и медведь, похоже, его даже не заметил. Впрочем, посещение отеля зверя разочаровало — он так и не обнаружил ничего интересного кроме, разве что, автоматической двери. Это диковинное устройство удивило и немного напугало медведя, но он тут же справился с эмоциями и, воспользовавшись открывшейся дверью, удалился.

Сотрудники отеля рассказали, что неподалёку от здания несколько раз видели медведей, которые не только не проявляли агрессии, но и вообще не стремились вступать с людьми в контакт. Этот же расхрабрившийся мишка всех удивил, ведь раньше в отель такие необычные гости не являлись.