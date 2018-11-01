Как застроят лакомый участок в районе Дроздов 2 1.11.2018, 14:04

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Власти Центрального района Минска представили проект.

В администрации Центрального района презентовали «Градостроительный проект детального планирования территории в границах ул. Орловской — восточной границы ландшафтно-рекреационной зоны 25 ЛР-2 — южной границы ландшафтно-рекреационной зоны 47 ЛР-3 — ул. Нововиленская». Самая интересная часть этого ПДП — бывшая территория птицефабрики им. Крупской, которую будет застраивать крупный столичный девелопер «Айрон». Что и как там будут строить — в материале tut.by.

Главный архитектор проекта Ирина Обухович рассказала, что проектируемая территория занимает площадь 108,4 га. К 2030 году население составит 15 300 человек.

Под жилую застройку выделено три участка, их общая площадь застройки с учетом существующей составит 475 тысяч квадратных метров жилья.

Самый большой и «вкусный» участок — у «Айрона». Он интересен своим расположением: вдоль Свислочи, рядом с Дроздами. Этот участок, напомним, компания приобрела на аукционе за 17,01 миллиона рублей.

В основном именно «айроновским» участком и интересовались люди, которые пришли на презентацию проекта.

— Я уже думал, что проект покажут, как там все «Айрон» застроит, приехал только ради этого. Готов уже покупать там квартиру, а они все не начинают строить, хотя обещали еще в начале осени, — рассказал молодой мужчина. - Место просто шикарное: в центре города, рядом с рекой и парком. Оттуда три выезда на кольцевую — и все близко.

На вопросы по «айроновской» застройке архитектор проекта отвечала осторожно. С проектом застройки, который уже прошел все согласования, людям предложили ознакомиться лично у застройщика.

— На этом участке запланировано строительство 199 тысяч квадратных метров жилья. Со стороны Дроздов и Свислочи высота жилых домов будет ограничена до четырех этажей. Есть участки, где этажность может быть увеличена до девяти этажей и выше.

Еще один интересный вопрос из зала был про возможное подтопление участка, где собирается строить «Айрон». На детальном плане граница максимального затопления волной прорыва Заславского водохранилища обозначена пунктиром голубого цвета. Архитектор заверила, что застройщиком на этот счет будут проведены соответствующие мероприятия.

Мы сегодня с утра позвонили в «Айрон»: в компании заверили, что проект застройки есть, но его презентуют, когда будут получены все разрешения, необходимые для старта строительства.

Урочище «Дрозды» благоустроят

Архитектор рассказала, что в районе мемориала и места захоронения военнопленных и мирных граждан концлагеря «Дрозды» предусмотрено создание благоустроенной ландшафтно-рекреационной зоны.

Генпланом предусмотрено строительство третьего транспортного кольца, которое будет соединять улицу Радужную и Филимонова. По улице Орловской запланировано строительство многоуровневой развязки, а также строительство трамвайной линии по улицам Щедрина и Нововиленской.

Большой гаражный массив на Нововиленской снесут — участок под ним готовится к аукциону под жилую застройку. Срок реализации проекта рассчитан до 2030 года.