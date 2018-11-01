Как партизаны сражались за Беларусь против Сталина 1.11.2018, 14:19

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Первые отряды антикоммунистического сопротивления появились еще в 20-х годах.

Вооруженное сопротивление коммунистическому режиму не прекращалось в Беларуси с 1918 года, когда вспыхнула на просторах поверженной России гражданская война. Продолжалась борьба и в 30-х годах, и в 40-х, после отступления последних частей вермахта в 1944 году, пишет litvin.pl.

Раздел белорусских земель между Польшей и Советской империей привел к созданию большевистских органов власти в новообразованной Белорусской ССР. Многим белорусам порядки комиссаров (реквизиции продуктов, расстрелы по классовому признаку, депортации) пришлись, мягко говоря, не по душе.

Уже в 20-х годах во всех паветах Беларуси компактно организованные и неплохо вооруженные отряды повстанцев громили не только большевистские комитеты, но и захватывали вагоны, паровозы, станции, склады, отбивали обозы, уходя потом с захваченным имуществом и боеприпасами в глухие леса да болота.

Партизаны-антисталинисты на Браславщине, 1948 год

Ужас на коммунистов в сельской местности наводили хлопцы, звавшие себя «лешаками». Их командиром был Якуб Харевский. Борцы с коммунистическими порядками выслеживали агентуру чекистов и сводили счеты с партийными активистами. Руками «лешаков» было перебито почти две сотни партийцев только до начала войны Германии и СССР летом 1941 года.

Ненависть белорусского антикоммунистического подполья в годы оккупации решили обернуть в свою пользу стратеги германских нацистов.

Разведывательно-диверсионные органы Германии к 1944 году подготовили в Беларуси базу для развертывания сети небольших отрядов, которые могли бы уничтожать коммуникации в тылу наступавших частей РККА.

Немцы разработали масштабный план с игривым названием «Любимая кошка», согласно которому в лесах от Бреста до Брянска начинали сражаться с Красной армией и частями НКВД на местах подразделения, получившие вооружение из армейских складов отступавшего вермахта.

Михаил Витушко, служивший в батальоне «Дальвиц», возглавил отряд, именовавшийся «Черная кошка». Боевые звенья отряда дислоцировались в сельской местности во всех стратегически важных регионах Беларуси. Руководил Витушко своими частями из единого центра под Варшавой. «Черный кот» всего объединял в 1944 году до трех тысяч солдат и офицеров, решительно настроенных на упорную борьбу с коммунистами.

Антибольшевистское сопротивление на марше

Абвер предоставил для связи всех звеньев портативные радиостанции, батареи для них, а также документы и деньги из запасников разведшкол в Восточной Пруссии.

В конце войны «Черная кошка» с переменным успехом организовывала нападения на тюрьмы советской госбезопасности в белорусских райцентрах, освобождая всех политических. Показательных расстрелов при местном населении участники этого формирования избегали, чтобы не давать повода коммунистам поднять против себя жителей глубинки.

Весной 1948 года боевики Витушко предприняли атаку на райцентр Новогрудок (Гродненщина). Затем перенесли боевые действия в район Кобрина на Брестчине. В самом Кобрине был нанесен удар по советским казармам. В двух областях на западе БССР только в 1948 году, по свидетельству эмигрантской прессы, отбито у чекистов до тысячи политических узников. В сентябре 1949г. крупный отряд белорусских партизан ворвался на территорию советского концлагеря под Минском, чтобы освободить вызволить заключенных.

Продолжала «Черная кошка» и традиции советских партизан, не боясь выходить с взрывчаткой на железные дороги и мосты. Диверсии на железнодорожных перегонах совершали для уничтожения составов не только с грузами промышленного назначения. Охотились и за пассажирскими поездами, выявляя среди пассажиров партийную элиту.

Боевые акции «Черной кошки» предпринимались вплоть до 1955 года, когда сотрудники МГБ не повыбили основной ударный костяк боевых формирований антикоммунистического сопротивления. Члены вооруженных отрядов несли большие потери. Только в 1948 году чекисты перебили до 40 партизан на севере БССР. В плен попал их руководитель Петр Гаевич.

К 1949 году сотрудники сталинской госбезопасности добрались и командира партизан лесах на Минщине Николая Хвезько. Его убили, а большая часть его лесных мстителей рассеялась.

Пытались гэбисты выследить и главный штаб партизан-антикоммунистов. Но взять Витушку так и не смогли. В конце концов ему удалось с оружием пробиться через Польшу в Германию, а оттуда он перебрался за океан.

Героически сражался с чекистами неуловимый Евгений Жихарь, который после разгрома главных сил «Черной кошки» пробовал возродить ее былую силу, но привлечь пополнение не смог. У него не хватало оружия и боеприпасов. К тому МГБ все суживало кольцо, разрушая агентуру партизан на местах.

Погиб Жихарь в 1955 году в перестрелке с чекистами. Этим боем и завершалась история антикоммунистического сопротивления в Беларуси в послевоенные годы.

Боевые группы антикоммунистического подполья были обречены. У них не было мощной материальной базы. Инициатива во многих случаях (особенно после 1948 года) постепенно перешла к МГБ. Поддержка партизан населением не могла решить насущные проблемы снабжения боевых групп средствами для продолжения акций.

После ряда провалов и неудач партизаны сражались с яростью обреченных, но четкого взаимодействия с подразделениями Армии Крайовой и украинскими боевыми группами так и не было выстроено.