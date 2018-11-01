На границах ЕС поставили детекторы лжи с искусственным интеллектом 1.11.2018, 18:07

Испытания системы пройдут в течение шести месяцев на четырех пропускных пунктах.

Евросоюз установит на границах Венгрии, Латвии и Греции детектор лжи с искусственным интеллектом iBorderCtrl. Если полугодовое тестирование пройдет успешно, аналогичные системы появятся и на границах других стран европейского содружества, пишет «Хайтек» со ссылкой New Scientist.

Система состоит из голосового помощника, нескольких камер и нейросети для анализа данных. При переходе границы iBorderCtrl может спросить у человека: «Что в вашей сумке? Если вы откроете ее и покажете содержимое, совпадет ли оно с вашим ответом?». Помимо голоса, система оценит микрожесты и мимику человека и на основе этого определит, говорит он правду или нет.

Разработкой iBorderCtrl займется Национальная полиция Венгрии, испытания системы пройдут в течение шести месяцев на четырех пропускных пунктах.

«Мы привлекаем уже проверенные и новые технологии, чтобы повысить точность и эффективность пограничных проверок. Программа iBorderCtrl будет собирать данные, выходящие за рамки обычной биометрии, и обращать внимание на поведенческие признаки обмана».