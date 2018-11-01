Аналитик объяснила, почему белорусский рубль будет падать к доллару 1.11.2018, 18:15

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Рубль продолжает слабнуть.

Почему курсы валют двигаются именно так и чего можно ожидать от них в ближайшее время — об этом cайту «Беларусь и мир» рассказала Жанна Кулакова, финансовый консультант компании TeleTrade.

– Ключевым внешним фактором, повлиявшим на белорусский рынок, стало значительное укрепление доллара США на международной арене. В минувший четверг курс американской валюты вернулся к максимумам июня 2017 года. В целом с начала 2018 года доллар укрепился уже на 5,5 процента, — рассказала эксперт.

Для укрепления американской валюты есть фундаментальные предпосылки.

ФРС США сегодня – один из немногих центробанков развитых стран, осуществляющих повышение процентных ставок. Цикл повышений продолжается с конца 2015 года, и только в этом году ФРС повысила ключевую ставку уже трижды с 1,5 до 2,25 процента. А в декабре ожидается еще одно повышение.

Изначально прогноз ФРС предполагал три повышения за год, и тот факт, что реальность может оказаться лучше прогноза, оказывает доллару поддержку уже несколько месяцев.

Кроме того, американское казначейство продолжает изымать с рынка ликвидность, «влитую» в систему еще во времена количественного смягчения экономики после кризиса 2008-2009 годов. Этот фактор тоже способствует укреплению американской валюты.

Евро при этом переживает не лучшие времена, во многом из-за мягкой «голубиной» риторики ЕЦБ.

По итогам вчерашнего заседания глава ЕЦБ Марио Драги подтвердил, что повышение процентных ставок произойдет не раньше лета 2019 года — при том, что ожидания этого повышения среди инвесторов были очень сильны еще в прошлом году, вследствие чего евро заметно укреплялся.

Кроме того, в последнее время на евро давит бюджетный кризис в Италии.

Фундаментально доллар уже несколько лет сильнее евро, однако для американской валюты существует ряд рисков, которые не позволяют с уверенностью делать позитивные прогнозы относительно судьбы доллара.

В США 6 ноября пройдут промежуточные выборы, по итогам которых республиканцы могут сохранить контроль над Конгрессом либо потерять его. Во втором случае новая лидирующая партия может начать игру против Трампа, а политическая неопределенность, в свою очередь, негативно повлияет на доллар.

Кроме того, сам Трамп является сторонником слабой национальной валюты, что, впрочем, неудивительно в условиях масштабных торговых войн, им же и развернутых.

Трамп активно критикует политику ФРС США, и трудно предположить, ограничится он «негативными отзывами» в своем Твиттере либо перейдет к реальным действиям. Это обстоятельство тоже работает против доллара.

С учетом всех нюансов, перспективы доллара США выглядят туманными – и будут выглядеть такими как минимум до тех пор, пока не станут известными итоги промежуточных выборов.

Кроме того, нужно помнить, что чем ближе будет повышение процентных ставок ЕЦБ – тем более уверенно будет себя чувствовать евро.

Говоря о внутренних факторах, стоит отметить, что конец старого и начало нового календарного месяца в Беларуси нередко сопровождается всплеском спроса на валюту со стороны предприятий, и не исключено, что в ближайшую неделю этот фактор спровоцирует некоторое ослабление белорусского рубля.

Дополнительное давление может оказать и российский рынок – там заканчивается очередной налоговый период. Кроме того, в ближайшее время могут происходить массовые конвертации дивидендов в валюту. Это создает предпосылки для ослабления и российского рубля.

С учетом всех обстоятельств, на предстоящей неделе велика вероятность постепенного роста курса доллара на фоне умеренного ослабления белорусского рубля к валютной корзине.