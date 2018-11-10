закрыть
10 ноября 2018, суббота, 22:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Дмитрий Колдун собрался «отпевать» «выборы» главаря «ДНР»

23
  • 10.11.2018, 21:26
  • 2,058
Дмитрий Колдун

Белорусский певец выступит в оккупированном Донецке.

Белорусский певец Дмитрий Колдун выступит в оккупированном Донецке. Его концерт состоится на центральной площади города 11 ноября, в день проведения выборов главаря «ДНР», передает nn.by.

После выступления в Донецке певцу, скорее всего, будет запрещен въезд в Украину.

Дмитрий Колдун — победитель российскому конкурса «Фабрика звезд - 6». Представлял Беларусь на конкурсе Евровидение 2007 с песней Work your magic, занял шестое место.


популярное за неделю

Мнение

Некому руку подать
Некому руку подать Виталий Портников
На пенсию бизнес-классом
На пенсию бизнес-классом Ирина Халип
Тени исчезают в полдень
Тени исчезают в полдень Валерий Карбалевич
Комсомольская закалка
Комсомольская закалка Антон Орехъ