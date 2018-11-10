Дмитрий Колдун собрался «отпевать» «выборы» главаря «ДНР» 23 10.11.2018, 21:26

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Дмитрий Колдун

Белорусский певец выступит в оккупированном Донецке.

Белорусский певец Дмитрий Колдун выступит в оккупированном Донецке. Его концерт состоится на центральной площади города 11 ноября, в день проведения выборов главаря «ДНР», передает nn.by.

После выступления в Донецке певцу, скорее всего, будет запрещен въезд в Украину.

Дмитрий Колдун — победитель российскому конкурса «Фабрика звезд - 6». Представлял Беларусь на конкурсе Евровидение 2007 с песней Work your magic, занял шестое место.