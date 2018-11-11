Письма из будущего: 10 фактов о первом в мире роботе-почтальоне 11.11.2018, 12:59

Робот также выполняет функции передвижного почтового ящика.

Первого в мире робота-почтальона - Buddy Mobility - начали тестировать в норвежском городе Конгсберге, пишет журнал Новое Время. Если испытания пройдут успешно, в следующем году такие письмоносцы будут доставлять почту по всей Норвегии.

НВ представляет инфографику о необычном изобретении и рассказывает наиболее интересные факты о нем.

1. Размер робота Buddy Mobility – 160х145х70 см. Весит он 90 кг.

2. Робот также может функционировать как почтовый ящик: внутри аппарата каждый клиент получит личную ячейку.

3. Запланированы три режима управления роботом: автономное, ручное и режим сопровождения, в котором аппарат следует за сотрудником почтовой службы.

4. Автономное передвижение доступно в любое время года, в том числе в снежную погоду.

5. С помощью звуковых сигналов и визуальных средств робот будет предупреждать о себе пешеходов и транспортные средства. Он оборудован сенсорной системой для обнаружения статичных и движущихся объектов на пути.

6. При доставке почты к дому робот-почтальон отправляет получателю уведомление через специальное мобильное приложение.

7. Специальный код, который приходит на телефон получателя для предотвращения воровства посылок, открывает отсек с почтой.

8. 100 адресов в день способен объехать робот при доставке почты.

9. Система считывания маршрута и позиционирования включает в себя восемь различных датчиков: наружные камеры, лазерные радары и GPS-системы.

10. Запас хода робота на одном заряде - 40 км. Время полного заряда батареи - 4 ч.