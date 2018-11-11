Работаешь или учишься за границей – готовь 500 евро, чтобы доказать, что не «тунеядец» 23 Екатерина Михальчик, «Белсат»

11.11.2018, 14:48

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Что нужно делать, чтобы не попасть в очередной список «не занятых в экономике», и сколько это будет стоить.

У белорусских властей снова закипела работа по поиску так называемых «тунеядцев» — граждан, которые не работают на благо родного государства. Автоматом в списки рискуют попасть не только безработные, но и те белорусы, которые работают или учатся за границей, если они сами не позаботятся собрать соответствующие справки. Министерство труда и социальной защиты разработало алгоритм действий для таких граждан. Попробуем в нем разобраться.

Логичный вопрос: почему я вообще должен что-то доказывать?

К этому обязывает знаменитый декрет Лукашенко №1, который был принят весной 2018 года. Согласно ему, тунеядцем считается каждый работоспособный белорус, который не выплачивает налоги и отчисления в фонд социальной защиты населения на родине. Есть, правда, ряд исключений, но тех, кто работает и учится за границей, он не касается.

Кто будет составлять новые «списки тунеядцев»?

Специальные комиссии при местных исполкомах.

Я работаю за границей. Буду ли я считаться «тунеядцем»?

Нет, в этом случае, если представите в эти комиссии документы, подтверждающие работу.

Я учусь за границей. Может, в этом случае я не «тунеядец» для Беларуси?

Если это заочная форма обучения, то все-таки вы «тунеядец». Если обучение дневное, так же, как и в случае с работой, нужно отправить в соответствующие органы документы из учреждения образования.

Куда посылать бумаги?

В специальную «комиссию по координации работы по продвижению занятости населения» при исполкоме по месту регистрации.

Какие документы нужно представить этой комиссии?

Для работающих:

копия трудового договора (контракта);

копия свидетельства, лицензии на осуществление адвокатской, нотариальной деятельности;

копии других документов, подтверждающих работу за рубежом.

Для студентов:

справка из учебного заведения;

копия договора на оказание образовательных услуг;

копии других документов, подтверждающих обучение за рубежом.

На каком языке должны быть документы, которые будут присылаться в комиссии?

Это должен быть перевод на русский или белорусский языки. Обязательно официально заверенный – нотариально, апостилем, или через другую форму заверения официального перевода документов согласно законодательству страны, в которой делается перевод. По этому пункту судебная переводчица, белоруска, которая работает в Чехии и непосредственно тем и занимается, что переводит документы, Кристина Шиенок, замечает, что объяснения на сайте Министерства труда недостаточны, так как непонятно, что делать с апостилем, который будет представляться на государственном языке – также переводить?

Я перевел все документы. Как их представить в комиссию?

Есть несколько вариантов:

по электронной почте. Здесь нужно запомнить, что размер файла, который отсылается, не должен превышать 5 Мб. Принимают комиссии только следующие форматы: pdf, jpg, jpeg, png;

самым обычным бумажным письмом;

через личное обращение на сайте исполкома.

Все адреса – как физические, так и электронные, придется искать на официальных сайтах районных или городских исполнительных комитетов или администрацией районов в городах.

Кристина Шиенок на основании своей практики обращает внимание, что электронный способ доставки и переводы могут быть несовместимыми, поскольку последние подшиваются к исходному документу, прошнуровываются и скрепляются печатью. Качественные сканы сделать с такого документа не так просто.

Сколько это будет стоить?

Цены отличаются в каждой стране. Но, например, Кристина Шиенок рассказала, что условная страница перевода 1800 символов с пробелами (приблизительно половина формата А4) с чешского языка обойдется в сумму от 10 евро.

«Действительно сочувствую «тунеядцам» с трудовыми договорами на 50 страниц», – говорит Кристина.

Единственное, что нравится в этой ситуации Кристине, это что перевод можно сделать на белорусский язык.

Когда нужно представить документы (крайний срок)?

До 21 января 2019 года. Ведь списки «тунеядцев» будут готовы к 1 февраля 2019 года. Но они будут составляться каждый квартал. Поэтому Министерство труда советует ориентироваться еще и на следующие дедлайны: 21 апреля, 21 июля, 21 октября.

Могу ли я послать документы один раз и забыть о декрете «о тунеядцах»?

Нет. Пока вы – гражданин Беларуси, период, в течение которого вы можете спокойно жить без сбора бумажек и не считаться на родине тунеядцем, будет определять комиссия на основании ваших документов. И так, после окончания такой «отсрочки» вам снова нужно будет собирать документы и платить деньги за перевод и пересылку.

Что будет, если не заморачиваться и никаких документов в Беларусь не присылать?

Придется оплачивать коммунальные услуги в 100% размере. Речь идет об услугах на отопление, горячую воду и газ. Также, согласно Декрету, оплачивать 100% коммунальные услуги придется только тем, кто владеет квартирой на родине и когда она зарегистрирована на ваше имя. То есть, если вы «тунеядец» и не владеете квартирой, то оплачивать 100% коммунальные услуги вам не придется.

Екатерина Михальчик, «Белсат»