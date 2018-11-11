Николай Ходасевич: «Торпедо-БелАЗ» – самый что ни на есть претендент на чемпионство 11.11.2018, 15:11

В клубе происходят важные перемены.

Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о перспективах «Торпедо-БелАЗ», сообщает tribuna.com.

«Ведь интересная история, как относиться к «автозаводцам» Олега Кубарева в этом году. Вроде бы амбиции мы им можем повесить такие, что они должны были, как «Витебск», бороться за медали. Или обязательно становиться четвертыми. Но это ведь не так: если вдуматься, команда Олега Кубарева не на этот сезон. На этот сезон она собиралась, чтобы, в конце концов, собраться. Вносились какие-то коррективы, уезжал голкипер, поиск нападающего. Посмотрите, сколько там молодых футболистов. Эта команда на следующий сезон.

Помните, был такой этап, когда на определенном отрезке у Жодино не получалось с результатами и пошли разговоры о том, что пора бы менять главного тренера? Ну как же это по-белорусски! Закладываться вдолгую, но при первом шухере сматывать удочки. Ну так нельзя. Надо смотреть глубже, шире. Жодино идет по пути «Витебска», который на третий год сражается за медали и, наверное, останется за пределами этой тройки. А «Торпедо» только собралось и, может быть, в следующем году только подберется к четвертому месту. Это будет положительным результатом из того материала, который имеется сейчас. А через два года это, может быть, самый что ни на есть претендент на чемпионство. Но это так, если оптимистично и помечтать», – сказал Ходасевич во влоге на своем Youtube-канале.