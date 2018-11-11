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Геннадий Федынич: Мы обратимся в Европейский парламент

  • 11.11.2018, 22:59

«Дело профсоюзов» еще не закончено.

Минский городской суд 9 ноября оставил без изменений приговоры лидерам независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадию Федыничу и Игорю Комлику. По мнению правозащитников, заседание в пятницу подтвердило политический характер этого сфабрикованного дела, пишет «Новы час».

Как заявил сам Геннадий Федынич:

- «Дело профсоюзов» на этом не заканчивается. Принято решение готовить жалобу в международную организацию труда, потому что сегодня нарушаются права не только профсоюза РЭП, но и других независимых профсоюзов. Мы будем снова выходить на глобальный союз «Индустриал», международную конфедерацию профсоюзов, на Европейский парламент и другие организации.


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