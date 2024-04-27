«У Путина есть три причины, чтобы засуетиться» 2 27.04.2024, 8:55

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Окно возможностей скоро закроется.

Российская оккупационная армия получила окно возможностей и наверняка захочет воспользоваться им. В первую очередь речь идет о ситуации, когда решение о предоставлении Украине военной помощи от США уже принято, но до его реализации остается определенное время.

Среди причин активизации войск РФ и очередная «сакральная» дата – 9 мая. Приоритетом для Кремля по-прежнему остается захват Донецкой области в административных границах, отмечает в эксклюзивном интервью (OBOZ.UA ) содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Президент Украины Зеленский сообщил, что США передадут Украине дальнобойные системы ATACMS. В этом вопросе есть как военная, так и политическая составляющая. Военная – как это может изменить расстановку сил на поле боя? Политическая – значит ли это, что, исходя из дальности ракет, США фактически не против, чтобы Украина наносила удары по территории России?

– Если говорить о военной составляющей, то здесь картина более-менее ясна, потому что это именно то оружие, в котором сейчас критически нуждается Украина. При отсутствии должного уровня авиационной составляющей Украина способна компенсировать это ракетами дальнего действия и беспилотниками.

Что касается второй части вопроса, мне кажется, преждевременно говорить о том, что Соединенные Штаты, администрация Байдена, изменили свою позицию относительно оговорок по поводу нанесения ударов по международно признанной территории России. Но, учитывая, что количество таких ракет, по-видимому, будет все-таки ограничено, так даже на оккупированных территориях, в том числе в Крыму, есть много «вкусных» целей для таких ударов.

В заключение хотелось бы все-таки высказать оговорку: главное, чтобы между заявлениями и физическими поставками этих ракет не было слишком долгого периода.

– Как раз в этот период между принятием решений и их реализацией. По вашим оценкам, какой может быть тактика и стратегия врага именно в это время, когда Украина еще не получила помощь от США? Что противник будет делать сейчас?

– Однозначно, что фактор принятия решения о предоставлении американской помощи будет стимулировать российское руководство к повышению интенсивности наступательных операций, нанесению ударов с помощью «Шахедов» и ракет. Но это не единственный фактор, влияющий на эскалацию сегодня.

Россия всячески пытается использовать это окно возможностей. Это также совпадает с сезонным фактором, то есть с улучшением условий проведения наземных операций, увеличением продолжительности светового дня и т.д. Это целый комплекс факторов.

Но однозначно можно говорить, что Россия постарается максимально воспользоваться окном возможностей, которое, кстати, совсем не закрывается, а только прикрывается. Ведь большинство экспертов сходятся на том, что этот объем помощи не решающий, он не позволит переломить ситуацию, перехватить стратегическую инициативу в театре боевых действий.

– Какое направление на сегодняшний день является наиболее угрожающим, в частности и с точки зрения приближения к очередной «сакральной» дате – 9 мая?

– По-прежнему приоритетом для российского военно-политического руководства является захват Донецкой области в административных границах. Способны ли они выполнить эту задачу, как вы правильно сказали, до «сакральной» даты, будет зависеть не только от политических установок, но и от того, насколько Силы обороны способны противостоять такому наступлению.

Если же говорить о наиболее угрожающих направлениях, то ничего нового не появилось, кроме того, что динамично развивается не только военная, но и информационная операция на Харьковском направлении.

– Как вы считаете, есть ли логическая связь между предоставлением Украине дальнобойных ATACMS и истребителей F-16? Я имею в виду, если дали первое, то наконец дадут и второе?

– Вопрос F-16 был решен минимум год назад. То есть политически.

– Да, но в Украине мы их до сих пор не видим.

– Ключевым препятствием было политическое решение. Мы находимся на этапе технической имплементации этого решения. Детали уже были расписаны разными экспертами и СМИ. Поэтому сейчас единственное, на что, возможно, стоит обратить внимание, – номенклатура вооружения, которое будет предоставлено вместе с F-16.

В первую очередь дальность ракет «воздух-воздух», ведь их спектр достаточно широк. Для Украины сегодня критически важно, чтобы эти самолеты были обеспечены также возможностью наносить удары по воздушным целям на дальность 150 километров и более.