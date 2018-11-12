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Три самых загадочных озера Беларуси

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  • 12.11.2018, 9:22
  • 4,031

Множество озер в наше стране заслуживают самого пристального внимания туристов.

Однако немногие из них можно назвать поистине фантастическими, пишет np.by.

3. Нарочь

Нарочанский край – единственный регион в Беларуси, получивший статус курортного. Сюда, в многочисленные санатории, приезжают десятки тысяч туристов. Большинство из них – из соседних стран, которые еще в нашем общем прошлом познали все преимущества белорусского санаторного обслуживания, и возвращаются к нам снова и снова.

Впрочем, Нарочь славится не только своими санаториями и целебными источниками, но также и тем, что это – самое большое озеро в нашей стране. А также множеством легенд, связанных с возникновением озера, а также первыми поселениями на его берегах.

2. Голубые озера

Вопреки обыкновению подобных рейтингов, на четвертом месте – целая группа озер. Этот уникальный биологический заповедник способен оценить только тот, кто действительно там побывал. Чистейшие воды Голубых озер населяет несколько десятков видов рыб, а на берегах растут в естественных условиях более двух десятков растений, которые не сохранились больше нигде. Как минимум, нигде в Беларуси.

Экскурсии на Голубые озера пользуются неизменной популярностью у туристов круглый год.

1. Свитязь

Более всего это озеро знаменито связанными с ним легендами. Исчезнувший град Китеж, отзвуки колоколов которого до сих пор звучат в новолуние над поверхностью воды, встретится вам на мшистых берегах озера.

Кстати, местные жители относятся к этому месту – и озеру, и расположенным рядом валунам – с большим пиететом. Языческая «жилка» в каждом из нас очень сильна, и на озере Свитязь вы это ощутите в полной мере. Кстати, одному из валунов около озера приписывают способность излечивать даже самое безнадежное бесплодие.

Легендарные озера Беларуси привлекают ежегодно десятки тысяч туристов из разных стран. И это справедливо, ведь по месту можно узнать еще больше легенд, связанных с этими фантастически красивыми местами.


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