Cанкции США обрушили облигации федерального займа РФ 12.11.2018, 10:33

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Американские санкции действуют уже на этапе их подготовки.

Хотя эта неделя в России началась с праздника, рынку облигаций федерального займа отмечать нечего: в условиях возвращения темы санкций, обвала нефти и серии комментариев финансовых властей бонды показали максимальные потери за два месяца, пишет finanz.ru.

Госбумаги продолжают дешеветь в пятницу после вчерашнего заявления главы долгового департамента Министерства финансов РФ о планах вернуться к еженедельным продажам ОФЗ на 20-30 миллиардов рублей, несмотря на неполное размещение за день до этого. В интервью Интерфаксу сегодня Константин Вышковский сказал, что Минфин хочет уйти от практики отказа от аукционов, а прежние объемы эмиссии ОФЗ восстановятся, когда будет ясность с внешними факторами, в том числе с санкциями.

Между тем, ПАО "Промсвязьбанк" прогнозирует, что кривая ОФЗ может подняться на 10-20 базисных пунктов, если центробанк повысит ключевую ставку.

Доходность ОФЗ 26207 может вырасти по итогам короткой недели на 29 базисных пунктов, или на максимум с первой недели сентября, ставка госбумаг с погашением в декабре 2022 года может увеличиться на 26 базисных пунктов.

Ниже представлены комментарии аналитиков и инвесторов:

National Asset Management Co.: Минфин амбициозен

"Краткосрочные перспективы рынка ОФЗ будут в основном зависеть от новых санкций, которые утвердит или не утвердит новый Конгресс, и от того, будут ли они предусматривать ограничения на торговлю ОФЗ. В среднесрочной перспективе рыночный тренд достаточно определен: доходности будут расти вслед за гособлигациями США и ЕМ, однако скорость этого процесса будет сильнее зависеть от продавцов, а не покупателей", - написал управляющий активами Андрей Вальехо.

"Учитывая текущие тенденции на рынках долга прочих развивающихся рынков и существенные геополитические риски, угрожающие российской экономике, план Минфина по размещению 1,5 триллиона рублей ОФЗ в следующем году видится нам несколько амбициозным".

ФК "Уралсиб": усиление продаж

Своим сегодняшним заявлением Вышковский попытался сгладить вчерашний комментарий, который "заметно усилил продажи", написала по электронной почте руководитель дирекции анализа долговых инструментов Ольга Стерина.

"Ключевой вопрос сейчас - это вероятность расширения санкций США на госдолг РФ, и, если такое решение будет принято, премия в пару базисных пунктов будет ничтожна по сравнению с первоначальной волатильностью рынка", - говорится в утреннем обзоре Уралсиба.

УК "Райффайзен Капитал": нивелирование премии

"Пока не появится уверенность, что рынок ОФЗ действительно защищен от санкций, ничего у них не получится, по крайней мере в длинных бумагах", - отмечает портфельный менеджер Константин Артемов.

По его словам, можно предположить, что инвесторы надеются получить на аукционах премию в 7-10 базисных пунктов, однако это будет означать активные продажи перед ними и фактическое нивелирование премии. "Это может привести к тому, что для рынка уже не будет достаточно и 10 пунктов, а Минфин, боюсь, и 10 не будет давать", - написал он по электронной почте.