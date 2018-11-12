Кто владеет торговым центром «Арена-Сити», в котором обвалился потолок?6
- 12.11.2018, 17:20
- 7,179
«Арена-Сити» - одна из крупнейших торговых площадок Минска.
В столичном торгово-развлекательном центре «Арена-Сити» обвалился потолок, пострадали две женщины, одна из них госпитализирована, пишет nn.by.
«Арена-Сити» - одна из крупнейших торговых площадок Минска. Их общая площадь более 85 тысяч квадратных метров.
В трехуровневом здании находится более 70 магазинов, основной из которых - гипермаркет «Простор». Кроме того, работают кинотеатр, детский развлекательный центр, фудкорт, который был первым в Беларуси.
«Арена-Сити» открылась в 2013 году и принадлежала миллионеру Юрию Чижу. Но когда у него возникли проблемы с бизнесом, торговый центр пришлось заложить банкам, а впоследствии и продать.
Сейчас единственный собственник «Арена-Сити» - «Белагропромбанк». Финансовое учреждение приобрело его в июне 2016 года за $ 75 миллионов.