Выборы в Литве: кто придет на смену Грибаускайте? 12.11.2018, 19:48

Даля Грибаускайте

В Литве стартовала президентская предвыборная кампания.

12 ноября в Литве официально стартовала предвыборная кампания. На данный момент о своем желании стать президентом объявило семь человек. Портал Delfi разбирался, кто они и чего следует от них ждать.

Литва - единственная страна Балтии, где президента выбирают прямым всенародным голосованием. Кандидатом может стать гражданин Литвы старше сорока лет, проживающий в Литве на момент выдвижения не менее трех лет. Срок полномочий президента - пять лет. Последние два срока этот пост занимала Даля Грибаускайте.

Выборы главы страны состоятся 12 мая 2019 года, второй тур пройдет 26 мая. На данный момент о своих намерениях принять участие заявили экономист Гитанас Науседа, философ Арвидас Юозайтис, депутат Наглис Путейкис, депутат Аушра Малдейкене, европарламентарий Валентинас Мазуронис. Кандидатом от консерваторов была выбрана Ингрида Шимоните, Движение либералов выдвинуло кандидатуру европарламентария Пятраса Ауштрявичюса.

Лидеры опросов — кандидаты-экономисты

Опросы показывают, что большинство литовцев собирается голосовать за 54-летнего Гитанаса Науседу. Согласно данным компании Vilmorus, проводившей опрос в октябре, за него готовы отдать голос 23% участников. Гитанас Науседа — экономист, бывший советник президента банка SEB. Политик считает, что Литве нужен средний класс, а значит, нужно поощрять развитие малого бизнеса. "Страна, в которой благосостоянием наслаждаются 10-15% жителей, это не та страна, которую хотели бы защищать 100% граждан ", — говорил он в недавнем интервью.

На втором месте — кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните. По данным Vilmorus, ее поддерживают 18% опрошенных, причем рейтинг растет очень быстро: в мае он составлял всего 5%. 43-летняя Шимоните в 2009 — 2012 годах была министром финансов, работала в правлении Банка Литвы (Центробанка), сейчас возглавляет парламентский Комитет по аудиту. Во время экономического кризиса 2009–2012 г. Шимоните была в тройке самых популярных лиц, после президента Дали Грибаускайте и кардинала Аудриса-Юозаса Бачкиса.

Несмотря на то, что Шимоните выдвигается от консерваторов, она активно выступает за институт гражданского партнерства. Как она отмечает, он нужен не только гомосексуальным парам. "Только потому, что у меня нет супруга, но есть мама, которой я очень предана, за которой ухаживаю, за которую отдала бы все, что у меня есть, я не считаю, что у меня нет семьи", — считает она.

Другие кандидаты

О своем желании избираться заявил Арвидас Юозайтис, философ, писатель, доктор гуманитарных наук, пловец и бронзовый призер Олимпиады 1976 года. С 2009 по 2012 год он жил в Риге. Юозайтис известен в первую очередь как один из основателей движения Са́юдис, которое в 1988-1990 годах инициировало выход Литвы из СССР.

Основной проблемой Литвы философ считает то, что элита далека от народа и живет своей жизнью. "В Литве созданы два жизненных уровня, два строя и сейчас это уже два враждебных лагеря", — считает он.

Депутат Сейма Литвы Наглис Путейкис известен своей оппозиционной деятельностью. В 2016 году он собирался подать в суд на правительство Литвы из-за повышения цен. Активно выступал против участия Литвы в миссии НАТО в Афганистане — сам он побывал там во время службы в Советской армии и считает, что вмешательство в дела этой страны — большая ошибка. Считает, что Сейм Литвы должен принять поправки, затрудняющие процесс изъятия детей из неблагополучных семей.

Аушра Малдейкене главными проблемами Литвы считает эмиграцию и самоубийства, а своей главной целью — борьбу с любым неравенством. "Пора вспомнить, что Литву мы восстановили для того, чтобы в ней было хорошо жить не только избранным, не только тем, кто был рожден в правильной семье", — заявляла она. Малдейкене считает, что Литва должна продолжать тесное сотрудничество с Польшей, считать США гарантом своей безопасности и строить взаимоотношения с Россией в рамках внешней политики ЕС. "В число цивилизованных стран Россия может вернуться только после того, как вернет незаконно оккупированные территории", — считает она.

Валентинас Мазуронис считает, что главное — это национальная идея. Его лозунг — "Литва. Справедливая. Процветающая". В предвыборной программе он предлагает три шага: укреплять национальное государство, отказаться от избыточных запретов, снизить социальное неравенство. Мазуронис был министром окружающей среды, сейчас является депутатом Европарламента.

Литовский европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс известен своим непримиримым отношением не только к России, но и к Лукашенко. Лукашенко, считает он, играет в команде Кремля, и Евросоюз не должен тешить себя иллюзиями. В 2015 году евродепутат объявил голодовку в качестве протеста против незаконного, по его мнению, заключения Надежды Савченко. Голодовка не принесла никаких результатов и вскоре была прекращена.

48-летний премьер-министр Литвы, юрист Саулюс Сквернялис пообещал принять решение об участии в выборах в 2019 году.