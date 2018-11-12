Минчанин: Водитель Ecolines порвал билет и не пустил в салон 1 12.11.2018, 21:15

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Фото: lemon-trip.com

По словам жителя столицы, водитель не пустил его в салон и повредил камеру.

Николай Куприч — оператор Белорусского свободного театра. В четверг, 8 ноября, на автобусе Ecolines он собирался вернуться из Киева в Минск. С ним было четверо героев документального фильма, над которым молодой человек работает. По словам собеседника, водитель не пустил его в салон и повредил камеру. «Может, чуть раньше он видел, как я снимал ребят, и это ему не понравилось», — называет tut.by пассажир возможную причину конфликта.

Выезжать из Киева в Минск Николай должен был 8 ноября, в восемь вечера, на рейсе украинских линий. На вокзал, рассказывает молодой человек, он с ребятами приехал раньше. Для будущего документального фильма оператор отснял несколько кадров у автобуса, и минут через десять все пошли на посадку.

— Похоже водитель видел, что я снимаю, и это ему не понравилось, — возвращается к тем событиям собеседник и говорит, что из своей компании в салон он заходил последним. — Водитель заметил камеру, которая на тот момент была выключена, и сказал, что я не сяду в автобус.

— А причина?

— Причину он не объяснял, — отвечает молодой человек. — После этого я включил камеру и стал снимать. Тогда он порвал мой билет, а позже оттянул меня за автобус и стал бить по голове. Травм у меня нет, но поврежден объектив.

По словам Николая, в тот вечер он не был пьян. Все, говорит, происходило между автобусами, поэтому знакомые конфликт не видели и не помогли. Места у ребят были не рядом, поэтому отсутствие оператора актеры заметили только через пару минут после отправления. Почему после этого они не остановили автобус, молодой человек не знает.

Дальше, продолжает собеседник, он вызвал полицию и написал заявление в отделение Голосеевского района Киева. Побои он не снимал.

— Мне предлагали, но я очень хотел домой, — поясняет свое решение Николай. — Из отделения я снова поехал на вокзал, но билетов на ближайшее время уже не было. В итоге в Минск я уехал на том же Ecolines, но на следующий день, в пятницу.

Павел Куценко, руководитель «Ecolines Беларусь», сообщил, что письменных жалоб от Николая Куприча им и в украинский офис не поступало. Однако, уточнил он, по информации, которая уже попала в СМИ, компания — перевозчик украинских линий проводит по данному факту служебное расследование.

В пресс-службе Киевской полиции подтвердили: в отделение Голосеевского района Киева заявление от Николая поступило.

— Начато криминальное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины «Умышленное легкое телесное повреждение», — поясняют в пресс-службе ведомства. — В рамках криминального производства следователи устанавливают обстоятельства дела. Взяли пояснения у свидетелей и заявителя.

В понедельник, во второй половине дня, Николай оставил жалобы на белорусском и украинском сайтах компании.

— Надеюсь, личность водителя установят, и он объяснит свой поступок, — резюмирует молодой человек.

Видео конфликта.