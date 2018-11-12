Стало известно, где работает Кобяков 16 12.11.2018, 21:36

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Андрей Кобяков

Фото: belsat.eu

Экс-премьер стал «независимым директором».

Стало известно, где работает бывший белорусский премьер-министр Андрей Кобяков. 9 ноября он был избран в состав совета директоров Белгазпромбанка "в статусе независимого директора".

Как информирует пресс-служба Белгазпромбанка, за месяц до этого Кобяков "прошёл оценку специальной комиссии Нацбанка на соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации".

Как раз в начале октября и появилась неофициальная информация о том, что экс-премьер-министр станет банкиром.

21 ноября Андрей Кобякову исполнится 58 лет. Правительство он возглавлял с 27 декабря 2014-го до 18 августа 2018 года. На посту премьера Кобякова сменил Сергей Румас. Если первый в банковской сфере не работал, то второй руководил Банком развития.