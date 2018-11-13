Посол США: У Трампа есть много средств остановить «Северный поток-2» 1 13.11.2018, 17:01

Фото: EPA

Америка использовала еще не все инструменты, чтобы остановить проект.

Посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что у президента Дональда Трампа есть много инструментов для того, чтобы остановить газопровод "Северный поток-2".

Об этом он сказал во вторник в Брюсселе, пишет Berliner Morgenpost (перевод - «Европейская правда») со ссылкой на агентство DPA.

"Мы еще не использовали все инструменты, которые могли бы серьезно подорвать или остановить проект", - сказал дипломат. Он пояснил, что Европа не должна в одностороннем порядке зависеть от российского газа.

"Если эта философия не будет принята и проект "Северный поток" продолжится, то у президента (Дональда Трампа) есть много других инструментов в распоряжении, я сейчас не буду перечислять все, чтобы попытаться остановить проект", - сказал Сондленд.

Посол ответил, что за этими усилиями стоит собственный интерес США по продаже сжиженного природного газа. По его словам, зависимость от российского газа – геополитическая ошибка.

"Мы не хотим, чтобы кто-то посреди зимы отключил газ, когда начнется политический кризис", - отметил Сондленд. Он подчеркнул, что если энергоснабжение Европы будет уязвимым, от этого пострадают и США. "Настолько сильны трансатлантические отношения: мы как сиамские близнецы", - добавил посол.

Строительство газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море уже началось и, как ожидается, будет завершено к концу 2019 года.