10 лучших фильмов по комиксам Marvel 13.11.2018, 17:34

Первым фильмом по мотивам комиксов Marvel стал «Человек-Паук» 1969 года.

Первым комиксом издательства Marvel стала история о противостоянии Человека-Факела и Нэмора Подводника в 1939 года. С тех пор количество героев вселенной Marvel выросло в геометрической прогрессии, пишет «Новое время».

Росомаха, Железный человек, Капитан Америка, Тор, Халк, Дэдпул, Сорвиголова, Каратель, Призрачный гонщик, Доктор Стрэндж, Чёрная Пантера, Капитан Марвел, Человек-муравей, Оса, Блэйд, Черная вдова и др. Жизнь во вселенной кипит и увлекает все больше читателей, поклонников и коллекционеров.

Первым фильмом по мотивам комиксов Marvel стал Человек-Паук 1969 года. А, начиная с 2000 года фильмы по комиксам, выходят каждый год несколько фильмов разных киностудий. Все они объединены в кинематографическую вселенную Marvel. Международная база фильмов imdb определила 10 лучших фильмов из вселенной Мarvel, которые стоит посмотреть. В некоторых из них в эпизодической роли можно увидеть главного редактора издательства (1941 – 1971) Стэна Ли, который скончался вчера, 12 ноября, в возрасте 95 лет.

Мстители: Война бесконечности (2018)

Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо

В ролях: Роберт Дауни-мл., Крис Хэмсворт, Марк Руффало и др.

Мстители (2012)

Режиссер: Джосс Уэдон

В ролях: Роберт Дауни-мл., Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон и др.

Железный человек (2008)

Режиссер: Джон Фавро

В ролях: Роберт Дауни-мл., Гвинет Пэлтроу, Терренс Ховард и др.

Стражи Галактики (2014)

Режиссер: Джеймс Ганн

В ролях: Крис Пратт, Вин Дизель, Брэдли Купер, Зоуи Салдана

Дэдпул (2016)

Режиссер: Тим Миллер

В ролях: Райан Рейнольдс, Морена Баккарин, Эд Скрайн

Логан Росомаха (2017)

Режиссер: Джеймс Мангольд

В ролях: Хью Джекман, Патрик Стюарт, Дафна Кин

Первый мститель: Противостояние (2016)

Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо

В ролях: Крис Эванс, Роберт Дауни-мл., Скарлетт Йоханссон

Человек-паук (2002)

Режиссер: Сэм Рэйми

В ролях: Тоби Магуайр, Кирстен Данст, Джеймс Франко

Люди Икс: Дни минувшого будущего (2014)

Режиссер: Брайан Сингер

В ролях: Патрик Стюарт, Иен МакКеллен, Хью Джекмен, Джеймс МакЭвой

Первый мститель: Другая война (2014)

Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо

В ролях: Крис Эванс, Сэмюэль Эль Джексон, Скарлетт Йоханссон, Роберт Редфорд

В 2019 году анонсирован выход шести новых фильмов из вселенной Marvel: Мистер Марвел, Мстители 4, Люди Икс: Темный Феникс,Человек-Паук: Вдали от дома, Новые мутанты, Гамбит.