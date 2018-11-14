Приближение шторма 9 Телеграм-канал «Баста»

14.11.2018, 11:09

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ФОТО: @PR0TEZ

Диктатору уже не по себе.

Обычно диктатор старался скрывать свои фобии и не говорить о них, особенно накануне "выборов". На этот раз все не так. "Будущий год – это год серьезный. У нас начинается политическая вакханалия, которая продлится минимум полтора года. И выборы парламента, и президента. Они никогда не добавляли стабильности и спокойствия в нашем обществе", – заявил вчера Лукашенко.

Еще лучше о внутренних переживаниях правителя говорит его мимика. Не зря пресс-служба в последнее время реже публикует видео, снятое на совещаниях с чиновниками. Ограничиваются постановочными фото. Бегающий взгляд, дрожь в руках, усталый вид, мешки под глазами - спрятать это уже невозможно. Да и чиновники посмелее стали, уже не стоят "по струнке".

Вроде и лодку еще не начали раскачивать, а крысам уже не по себе. Чувствуют приближение шторма.

Телеграм-канал «Баста»