Бойкот Давоса ударит по российским бизнесменам 1 14.11.2018, 11:28

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Российский бизнес лишится международной поддержки.

Из списка партнеров форума в Давосе начали исчезать российские компании, пишет ВВС со ссылкой на издание The Bell.

Официальные российские власти могут отказаться от участия во Всемирном экономическом форуме, напоминает издание: премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал объявить бойкот самому форуму из-за отказа в приглашении российским миллиардерам, попавшим под санкции.

Если Виктору Вексельбергу, Олегу Дерипаске и Андрею Костину будет отказано в приглашении на ВЭФ, российские чиновники и компании с госучастием откажутся от участия в Давосе, заявил Медведев. Если бойкот останется в силе, форум 2019 года станет первым в истории Давосом без России.

ВТБ, "Ренова" и "Лаборатория Касперского" пропали из списка партнеров форума, правда пока до конца непонятно, по чьей инициативе это произошло. Форум может лишиться их спонсорских денег. Как рассказали The Bell два человека, постоянно участвующих в ВЭФ, ВТБ был стратегическим партнером Давоса.

Партнерство могло обходиться банку минимум в 1 млн швейцарских франков (990 тыс. долларов). Остался ли ВТБ в числе партнеров ВЭФ, выяснить не удалось, но наши источники полагают, что отказ в участии главе банка Андрею Костину мог повлиять на партнерские отношения.

В списках партнеров нет и "Реновы" Виктора Вексельберга, а также "Лаборатории Касперского", которую называли в числе возможных мишеней для новых американских санкций. В прошлом году обе структуры упоминались в числе партнеров форума, а сейчас их в этом списке уже нет.

По словам источника, близкого к компании, "Лаборатория" уже почувствовала на себе изменение отношения к россиянам: представителей компании, к примеру, не пригласили в качестве участников ни на одну из сессий, и не позвали в состав членов новой организации по кибербезопасности, которая задумывалась при непосредственном участии компании. Однако, среди партнеров форума еще остаются российские компании.

В Кремле уверены, что отторгая российских бизнесменов "форум рубит свои основы". Впрочем, и для россиян потери будут существенны, ранее говорил основатель компании "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили. По его мнению, форум давал прекрасную возможность, чтобы неформально обсуждать дела и договариваться даже по санкциям. Теперь же возможности пообщаться с людьми, которые будут решить судьбу российских бизнесменов, у последних не будет.