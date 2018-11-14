Курс доллара вышел на новый уровень и назад уже не вернется 2 Владимир Тарасов, «Белрынок»

14.11.2018, 11:56

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Американская валюта в Беларуси будет дорожать.

Скачки курса доллара по отношению к белорусскому рублю в прошлом довольно часто завершались падением. Однако на этот раз восстановиться белорусскому рублю, по-видимому, не удастся, хотя условия для этого скоро возникнут.

В результате бурного роста курсов доллара и евро в августе-сентябре текущего года они вышли на новые уровни. В октябре ситуация стабилизировалась: доллар немного превысил уровень 2,1 белорусского рубля, и там и остался. А курс евро завис возле уровня 2,4 рубля. Таким образом, существенной коррекции данных курсов не наблюдалось.

При этом Нацбанк в октябре возобновил покупку валюты на внутреннем рынке, а физические лица увеличили объемы ее реализации банкам. То есть, Нацбанк не стал пользоваться ростом предложения валюты на внутреннем рынке для укрепления белорусского рубля, что означает молчаливое согласие с текущими курсами. Но существуют объективные обстоятельства, которые будут оказывать давление на рубль в ближайшие месяцы.

Впереди два месяца повышенного спроса на валюту

Жители Беларуси в октябре реализовали банкам иностранной валюты на 44,4 млн. долларов больше, чем купили. Это больше, чем в сентябре, когда в чистом выражении физические лица продали валюты на 6,8 млн. долларов, но намного меньше, чем в октябре 2017 года, когда ими было реализовано валюты на 147,7 млн. долларов. То есть, обвал курса белорусского рубля все же произвел на население впечатление, и жители РБ увеличили покупку валюты.

Но ожидать, что в два последних месяца текущего года объем чистых продаж валюты населением вырастет, вряд ли стоит, так как конец года традиционно характеризуется повышенным спросом на валюту со стороны физических лиц. В прошлом году в декабре физические лица даже оказались чистыми покупателями валюты. В текущем году ситуация может повториться.

Примерно так же обстоят дела и с субъектами хозяйствования. Они всегда в конце года наращивают объемы приобретения валюты. Правда, в октябре текущего года объем чистого спроса с их стороны на валюту сократился до 55,8 млн. долларов со 184,4 млн. долларов в сентябре. Но такое снижение наблюдалось и в октябре 2017 года, после чего в ноябре и декабре произошел скачек объемов приобретения валюты белорусскими предприятиями.

Ситуация на валютном рынке страны традиционно меняется только в феврале каждого года, когда спрос на валюту как со стороны населения, так и предприятий резко падает. Это вполне может произойти и в текущем году, что и способно привести к укреплению белорусского рубля.

В 2019 году население может преподнести сюрприз

Кроме традиционного сезонного снижения спроса на иностранную валюту, в начале 2019 году станет действовать новый фактор, который может стимулировать снижение спроса на валюту со стороны населения и рост объемов ее продажи. Речь идет о сокращении лимита беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в страны, входящие в Евразийский экономический союз, людьми, путешествующими наземным транспортом, до 500 евро с 1,5 тыс. евро, а также по весу – до 25 кг с 50 кг. Это приведет к сокращению объемов закупки товаров физическими лицами за рубежом, что и приведет к снижению спроса на валюту.

Такое уже было в 2016 году, когда в Беларуси были введены действующие лимиты для ввоза товаров и пересылки по почте (с 14 апреля). Данные изменения были осуществлены в целях уменьшения ввоза товаров для торговли под видом личного использования. В какой степени данная мера принесла плоды, точно неизвестно, но именно с тех пор жители Беларуси превратились в чистых продавцов валюты в значительных объемах. Возможно, конечно, что это случайное совпадение, но не исключено, что именно данный фактор оказал значительное воздействие на внутренний валютный рынок.

Это значит, что в начале 2019 года может повториться явление 2016 года. Можно ожидать, что объем чистого предложения валюты физическими лицами снова вырастет, а спрос сократится. Это должно поддержать белорусский рубль против доллара и евро.

Однако данное давление может легко нейтрализовать Нацбанк, увеличив объемы приобретения валюты на внутреннем рынке. Что он, скорее всего, и сделает. При этом руководствоваться он будет желанием предотвратить снижение курса российского рубля против белорусского, так как это приведет к снижению доходов белорусских предприятий, экспортирующих товары в Россию. Впрочем, упадут доходы и экспортеров в другие страны.

То, что Нацбанк поступит именно таким образом, вполне вероятно. Ему ведь надо еще и золотовалютные резервы пополнять, да и с долгами рассчитываться. На это указывает, повторим, и начало скупки Нацбанком валюты на внутреннем рынке в октябре текущего года. Он мог ведь и воздержаться, отправив доллар в нокаут.

Минус сохранения курса рубля на текущем уровне – это возможный рост инфляции. Но подъем будет сравнительно небольшим и не выведет ее за прогнозируемые рамки. Еще один минус – это удар по имиджу белорусского рубля как средства для сбережений. Но имидж у нашей валюты итак неважный, и, хотя он несколько улучшился за последние годы, но кардинального перелома настроений населения не произошло. Так что терять особенно нечего.

В правительстве РБ, похоже, разделяют точку зрения Нацбанка. По крайней мере, 12 ноября министр финансов РБ Максим Ермолович, сообщил, что средний курс доллара в 2019 году прогнозируется примерно на текущем уровне.

Примерно таким же образом, то есть удерживая курс рубля в некотором диапазоне, действуют и финансовые ведомства России, которых, похоже, устраивает текущий курс доллара против российского рубля на уровне около 66 рублей за доллар. Когда курс грозил подняться намного выше данного значения, Банк России прекратил скупать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила. Сейчас снизиться курсу не дает, в частности, предоставленное Роснефти право не возвращать валютную выручку в страну. А в 2019 году ЦБ собирается возобновить покупку валюты для Минфина, что не позволит доллару подешеветь. Таким образом, курс российского рубля не является плавающим, он регулируется указанным образом Минфином и ЦБ России.

Итак, похоже, что в начале 2019 года на валютном рынке Беларуси особых неожиданностей не произойдет. Доллар, после возможного укрепления в ноябре-декабре текущего года, окажется под давлением по отношению к белорусскому рублю из-за избытка предложения валюты, однако белорусский Нацбанк и российские ЦБ на пару с Минфином совместными усилиями поддержат американскую валюту от ослабления по отношению к рублям.

Курс доллара в 2019 году может оказаться относительно стабильным, увеличиваясь примерно в соответствие с темпами инфляции. Этого, ожидают, в частности, в рейтинговом агентстве Fitch. В обосновании выданного агентством рейтинга компании Евроторг сделан прогноз, согласно которому курс доллара в 2019 году составит 2,2 рубля за доллар, а в 2020 году – 2,3 рубля за доллар.

Но такой прогноз, конечно, не учитывает возможность возникновения форс-мажорных обстоятельств на мировом и российском рынках нефти и акций, что вполне вероятно. К тому же, точной привязки к какому-то определенному уровню курса рубля у Нацбанка и правительства РБ нет, поэтому в течение года возможны колебания курса рубля на несколько процентов в ту или иную сторону.

Владимир Тарасов, «Белрынок»