Белорусский врач: «У вас ерунда, а не 37,3. Что вы за мужик?» 6 14.11.2018, 14:57

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Диалог с врачом в поликлинике попал в СМИ.

Больной мужчина нуждается не только в лечении, но и поддержке. А тут лишили и того, и другого. Александр (имя изменено) так сходил в поликлинику, что решил написать об этом письмо в редакцию onliner.by.

«Буду краток. После высокой температуры (38,6) уже более месяца в течение дня доходит до 37,5. Заведующий отделением одной из минских поликлиник открыто обвиняет меня в симуляции (якобы я искусственно поднимаю температуру) и утверждает, что температура 37,2—37,5 в течение дня норма (доктор говорит о «нарушении термообмена». — Прим. Onliner). Я с этим категорически не согласен. Хотелось бы вынести запись разговора на суд общественности и услышать мнение народа. Может, в этой ситуации я не прав?» — спрашивает мужчина.