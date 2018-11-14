«Матери 328» готовы возобновить голодовку 14.11.2018, 17:01

Активистки призывают закрыть границу с Россией.

Представительницы движения «Матери-328», которое объединяет родственников тех, кто попал за решетку по ст. 328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотиков), продолжают настаивать на личной встрече с Лукашенко и смягчении уголовного законодательства. Они не исключают, что могут вновь объявить голодовки протеста.

Как заявила «Белсату» руководитель общественной инициативы «Матери-328» Лариса Жигарь, первым пунктом их требований остается личная встреча с Лукашенко. По словам Жигарь, по статье 328 осуждены уже около 18 тыс. человек, что плохо будет влиять как на демографическую ситуацию в стране, так и на криминогенную – ведь после освобождения парням будет трудно вернуться к нормальной жизни, и они могут снова попасть в уголовную среду.

Сейчас в «палате представителей» находится проект внесения изменений в уголовный кодекс по части наркотических преступлений. В частности, речь идет о снижении нижней планки наказания по ст. 328 на два года – по ч. 2 с пяти до трех, по ч. 3 – с восьми до шести. Жигарь считает, что этого недостаточно. Остается нерешенным вопрос об осуждении несовершеннолетних, необходимо разграничение по химическому составу наркотиков (искусственные или натуральные) и разграничение по весу. «За один грамм и один килограмм должны быть разные сроки наказания», – добавляет она.

«Матери-328» готовы продолжать борьбу и считают, что те голодовки, которые женщины проводили в течение года, не были безрезультатными.

«Наша голодовка дала результат. Ранее власти всегда откладывали вопрос по изменению законодательства, не успевали рассмотреть. И вдруг, когда мы вышли и объявили голодовку, власти все же приняли к сведению, что надо что-то менять. Если мы будем с чем-то не согласны, или они будут тянуть со вторым чтением законопроекта, то будет снова голодовка. Возможно, она не будет бессрочной, но она будет эстафетной», – заявила Лариса Жигарь.

Глава правозащитной организации «Правовая помощь населению» Олег Волчек отмечает, что вопрос о смягчении ответственности за употребление наркотиков остается на повестке дня. Правозащитник напоминает, что США и ряд европейских стран сегодня уже отказались от уголовного наказания обычных потребителей наркотиков, а делают ставку на альтернативные методы исправления людей.

«Сегодня матери говорят, что акции голодовки могут продолжиться, если их не услышат. Во-первых, родственники осужденных настаивают на встрече с Лукашенко, так как именно он 4 года назад подписал указ о борьбе с наркопреступниками. Bсе родственники настаивают на пересмотре уголовных дел. Действительно, зафиксирован ряд нарушений в ходе сбора доказательств, предварительного расследования и в судах. Наконец, родственники призывают к проведению профилактики наркопреступлений. На сегодняшний день открыты границы, поэтому родственники призывают закрыть границу с Россией, чтобы не завозилось столько наркотиков. Особенно беспокоит привлечение к ответственности несовершеннолетних, которым дают по 10 лет, и это уже имеет такой систематический характер», – рассказал Олег Волчек.

Олег Волчек обращает внимание и на еще одну проблему: дискриминацию в местах лишения свободы людей, осужденных по ст. 328. Такие осужденные не имеют возможности быть освобожденными условно-досрочно, в колониях на них чаще налагают взыскания, что в свою очередь может привести к новым уголовным делам и продлению срока наказания.

Отметим, что 3 ноября в колонии № 22 «Волчьи норы», где преимущественно отбывают наказания осужденные по ст. 328, заключенные в знак протеста отказались выполнять тюремный распорядок, забаррикадировались и потребовали приезда областного руководства тюрем. Узники добивались смены администрации колонии, но их протесты удалось подавить. В МВД назвали этот инцидент нарушением режима, а СМИ – бунтом.

С чего все началось

В декабре 2014 года Лукашенко подписал так называемый «антинаркотический декрет», предусматривающий ужесточение наказания за преступления, связанные с наркотиками. При этом он приказал создать для осужденных по 328-й статье «невыносимые условия».

Власти утверждают, что благодаря декрету Лукашенко, в Беларуси стало меньше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По данным Верховного суда, по наркотическим статьям в 2017 году осуждено 2942 человека (в 2016-м – 3608, в 2015-м – 3929). По информации Министерства здравоохранения, также снизилось число пациентов, поступающих в больницы с передозировкой: в 2014 году таких было 1351, в 2015 – 1068, в 2016 – 759, в 2017 – 437. В последние два года не было передозировок со смертельным исходом у несовершеннолетних, и в целом среди совершеннолетних количество передозировок снизилось в два раза.

Между тем родственники осужденных и эксперты считают, что происходит показательная борьба с наркотиками, но под ударом оказались не наркоторговцы, а преимущественно те, кто употреблял легкие наркотики в малых дозах.

Родственники осужденных по наркотической статье стали объединяться в движение «Матери-328». В этом году участники инициативы начали протесты, требуя встречи с Лукашенко и смягчения уголовного законодательства. В Калинковичах и Пуховичском районе активистки движения «Матери-328»голодали 14 дней – с 27 апреля по 11 мая. В Лиде – 10 дней. Они дважды ходили в администрацию Лукашенко и на 14-й день прекратили голодовку, получив от чиновников обещание, что законопроект о смягчении наказания «за наркотики» будет быстро передан на рассмотрение «депутатам». Во встрече с Лукашенко женщинам отказали. Краткосрочная голодовка протеста также состоялась в октябре под стенами СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске.