За места в парламенте Армении поборются 11 политических сил 14.11.2018, 18:36

Необходимые документы предоставили 2 блока и 9 партий.

В среду, 14 ноября, истек срок подачи документов на участие в досрочных выборах в армянский парламент. За места в нем поборются 11 политических сил - 2 блока и 9 партий, передает DW.

Для того чтобы добиться роспуска старого парламента и провести досрочные выборы, премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 октября подал в отставку, после чего парламент дважды не избрал премьера и, в соответствии с конституцией, был распущен. Новые выборы президент назначил на 9 декабря.

Шансы и возможности

Главная особенность предстоящей предвыборной кампании - беспрецедентно короткий срок. Претендентам отводится только 12 дней. Кроме того, несмотря на множество участников борьбы, по мнению местных экспертов, уже сегодня с большой долей уверенности можно назвать политическую силу, у которой в новом парламенте будет подавляющее большинство мест. Это блок "Мой шаг", возглавляемый Николом Пашиняном.

По мнению эксперта Института международных отношений и безопасности Рубена Меграбяна, "Мой шаг" одержит сокрушительную победу и получит конституционное большинство в будущем парламенте. Главной же интригой этих выборов эксперт называет вопрос, кто еще преодолеет 5-процентный, а в случае блоков - 7-процентный барьер, "поскольку именно на это могут максимально претендовать остальные политические силы". "Представляется, что с учетом людских и финансовых ресурсов наилучшие шансы для этого у "Процветающей Армении" Гагика Царукяна", - сказал Меграбян.

Возможности преодолеть проходной барьер, на его взгляд, также у партии "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. А, в частности, для партий "Дашнакцутюн", "Сасна црер" и других - эти шансы минимальны. Кроме того, 7-процентный барьер вряд ли преодолеет блок "Мы" (из партий "Республика" и "Свободные демократы"). Бывшую партию власти - Республиканскую, эксперт в новом парламенте также не видит.

Пройдет ли в парламент Республиканская партия Армении

Политолог Микаэл Золян также считает фаворитом блок "Мой шаг". По его прогнозам, результат будет в пределах 70-80 процентов. "Настоящая интрига выборов, какие еще силы пройдут в парламент", - заявил политолог.

Претендентом на второе место он называет "Процветающую Армению", а вот шансы "Просвещенной Армении" и "Республики" считает невысокими, "хотя это в основном и выходцы из парламентской фракции Пашиняна". Туманными назвал Золян и шансы "Дашнакцутюн". При этом он не исключает, что в парламент может пройти партия "Сасна црер", костяк которой составляют участники захвата полка Патрульно-постовой службы летом 2016 года.

Еще одной интригой политолог считает, удастся ли пройти в парламент представителям старой власти - Республиканской партии Армении. По его мнению, они могут рассчитывать на гласную и негласную поддержку значительной части старых элит - как политической, так и бизнеса. "Не исключено, что поддержку республиканцам окажет и второй президент Роберт Кочарян, который сам в этих выборах участвовать не будет", - заключил Микаэл Золян.