В пятницу ожидается до +5°С 15.11.2018, 14:00

Синоптики рассказали, какой будет погода до конца недели.

16 ноября погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица, пишет Гидромет.

Ночью и утром местами слабый туман. Ветер восточный слабый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, по востоку страны при прояснениях до -9°С, в западных районах +1..+3°С. Максимальная температура в середине дня -1..+5°С. Атмосферное давление будет расти.

17 ноября погоду на большей части страны будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем в северных районах скажется влияние фронтальной системы, перемещающейся с Финского залива. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу небольшие осадки (дождь, мокрый снег), слабый гололед. В отдельных районах туман, на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью -2..-9°С, в отдельных районах (в основном по юго-востоку) -10..-13°С. Максимальная температура днем -3..+4°С.

18 ноября республика будет находиться под влиянием фронтальных систем. На большей части территории пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4..+3°С, по юго-востоку -5..-8°С, максимальная - днем -1..+6°С.