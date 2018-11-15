Павел Северинец: Лукашенко боится, что скоро люди предъявят ему счет 1 15.11.2018, 14:31

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Павел Северинец

В стране расширяется окно возможностей для перемен.

На днях белорусский диктатор заявил, о том, что «в стране начинается политическая вакханалия».

«Будущий год – это год серьезный. У нас начинается политическая «вакханалия», которая продлится минимум полтора года. И выборы парламента, и президента. Они никогда не добавляли стабильности и спокойствия в нашем обществе», – сказал Лукашенко, производя очередные кадровые назначения.

Заявление диктатора сайту Charter97.org комментирует один из лидеров оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец:

- Во-первых, политическая вакханалия продолжается у нас почти 25 лет – с тех пор, как Лукашенко начал править Беларусью.

Его правление, без всяких шуток, в самом прямом смысле – политическая вакханалия. Выборов в стране нет, вместо них – фальсификации. Людей хватают и сажают за то, что они просто высказывают свои мысли или проводят мирные акции. Уничтожены все ветви власти, кроме исполнительной. А исполнительная власть изуродована до такой степени, что люди ее просто ненавидят. То, что мы видим – это действительно политическая вакханалия.

То, как Лукашенко говорил эти слова, указывает на то, что он боится. Боится того, что белорусский народ во время кампании политизации, называемой «выборами», предъявит ему свой счет. Люди скоро предъявят счет диктатору за все. За «закрученные гайки», за уничтоженных оппонентов, за налог на «тунеядцев», за Брестский аккумуляторный завод, за Светлогорский целлюлозный – за все.

И, конечно, Лукашенко всего этого боится. Боится он сам и боится его «хевра».

- В интервью «Радио Свобода» вы сказали, что готовы стать «белорусским Пашиняном». Вы будете участвовать в политической кампании под названием «президентские выборы»?

- Я сказал не совсем такую фразу. Это, скорее, журналистская конструкция. Но, в принципе, я готов выполнять свою роль, как ее выполнил сегодняшний премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Что касается ближайшей политической кампании, то «выборами» ее назвать невозможно. Выборов в Беларуси нет – есть сплошная фальсификация.

Однако во время проведения властями избирательного спектакля есть несколько месяцев, во время которых раскрывается окно возможностей. Тот, кто проявил себя лидером в это время – не важно, будь это лидер кампании по бойкоту, или единый кандидат от оппозиционных сил, или независимый кандидат – этот человек имеет шанс стать открытой альтернативой Лукашенко.

И если что-то происходит, случается какой-то форс-мажор – такой лидер становится новым руководителем Беларуси.

Вероятность такого развития событий кажется сегодня не очень высокой, но белорусский народ должен быть к ней готовым. Я знаю многих людей в Беларуси, которые стали бы намного лучшими руководителями, чем Лукашенко. Я думаю, что у нас получится собрать такую команду в ближайшие год-два. Людей, которые готовы и хотят осуществлять перемены, мы призываем присоединяться к этой политической кампании.

- Почему вы думаете, что окно возможностей для перемен сейчас шире, чем в прошлые годы и прошлые кампании?

- Во-первых, потому время идет, и время работает не на Лукашенко и его режим. Лукашенко стареет, изнашивается его репрессивная машина. Растет число людей, которые видят, насколько лучше живут граждане соседних стран – особенно Польши, Литвы, Латвии.

В конце концов терпение белорусов, каким бы большим и легендарным оно ни было, заканчивается. Это показали прошлогодние массовые акции протеста против декрета о «тунеядцах».

Потому я думаю, что окно возможностей для перемен расширяется. Возможно, еще нужно какое-время время, чтобы подготовить альтернативу Лукашенко.

- Что это означает – подготовить альтернативу?

- В первую очередь подготовить команду. Затем – альтернативные проекты законов. Кроме того, надо готовится морально. Беларуси нужна моральная революция – даже, наверное, больше, чем революция уличная. Белорусы должны понять, что жить по нормам лжи, воровства и пьянства, как в теперешней РБ, просто невозможно. Когда белорусский народ наполниться таким понимаем – перемены будут неизбежными.

- Как скоро будет готова альтернатива? Сколько времени вы еще отводите режиму Лукашенко?

- Такого откровения у меня нет. Скажу только: как только мы будем готовы взять ответственность за Беларусь, Бог даст нам ее в руки.

- В чем состоит ваш план? С кем вместе вы собираетесь действовать? На чью поддержку рассчитываете?

- Есть договоренность между кандидатами, которые входят в правоцентристскую коалицию. Это означает избрание единого лидера среди всех, кто пожелает принять участие в этом открытом соревновании.

Думаю, что в начале следующего года мы начнем политическую кампанию. Возможно, Лукашенко, испугавшись, и назвал это «вакханалией». Люди начнут открыто высказывать свое мнение. Считать голоса будет не Ермошина – считать будут сами люди, протестуя против фальсификаций.

Надеюсь, что во время этой кампании в Минске и регионах возникнет целая волна людей, которые готовы не только поддерживать нас выходом на акции, но и проявлять инициативу.

Ведь если ждать героя, который придет и все сделает – можно прождать очень долго. А если становится рядом, плечом к плечу, как в Куропатах, то вместе мы сможем победить.