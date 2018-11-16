Прорва 15 Ирина Халип

16.11.2018, 9:17

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Ирина Халип

О березках, малой родине и миллиардах.

«Штирлица неудержимо рвало на Родину», - эту фразу из старого анекдота я бы поместила на огромный плакат в минском аэропорту, чтобы именно она встречала бывших соотечественников.

Казалось бы, люди уехали насовсем, многие – давно, еще из СССР, многие – целыми семьями, так что родственников навещать незачем, многие – даже не ради детей или высокого уровня жизни, а просто спасаясь от преследований. Там, в других точках глобуса, состоялись, сделали карьеру, получили новое гражданство, заработали деньги. Путешествуй куда хочешь, но березки и малую родину никто не отменял. И едут бывшие сограждане сюда в поисках давно забытых и забывших однокашников, чтобы было с кем обсудить тему «а помнишь, сидели мы в пивной напротив университета, и вдруг - менты?».

Недавно в поисках юности в Беларусь приехал давний знакомый. Сделал он в Америке отличную карьеру со всеми вытекающими последствиями вроде дома, сада, хороших университетов для детей и дорогущих страховок. Хорошая страховка – один из главных атрибутов успешности. А для бывшего минчанина, уже не заставшего здешние девяностые, страховка стала еще и предметом для некоторой «распальцовки» перед старыми знакомыми, оставшимися здесь. Такая, знаете ли, страховка, что если у ее счастливого обладателя зачешется нога, то к нему сразу вылетит санитарная авиация. А уж для путешествий – та вообще действует и на льдине, где папанинцы дрейфовали, и на необитаемых островах, и в людоедских племенах. Но только, как оказалось, не здесь.

С самодовольного путешественника в зале прилета быстро содрали 18 долларов. За медицинскую страховку, разумеется. Иначе, сказали, в страну не пустят. Он, привыкший знать, за что платит, сдуру спросил: «И что мне эта ваша страховка дает?» Барышня, принявшая 18 долларов, лучезарно улыбнулась и ответила: «Ничего!» Ностальгировать по пивнушкам, признался потом знакомый, как-то сразу расхотелось. Хотя 18 долларов ничего не изменили ни в его жизни, ни в жизни страны.

Стоп. Насчет страны я, кажется, погорячилась. Каждый год Беларусь посещают около четырех миллионов иностранцев. Россиян статистика не учитывает – они не проходят пограничный контроль, и им не впаривают страховки (с них проще нефтью и газом брать, выйдет дороже, чем по 18 баксов с носа). То есть каждый год государство путем мелкого мошенничества и легкого шантажа иностранцев делает из воздуха больше 70 миллионов долларов. Без всяких затрат, если не считать копеечные полиграфические расходы на печать бумажных полисов. Тут, конечно, и на «ЦАЛ ДИР БИЕ», и на внедорожники для райисполкомов, и на ежемесячную покраску фасадов госучреждений в кислотные цвета хватит.

Деньги путем шантажа и мошенничества, впрочем, дерут не только с простаков-иностранцев, зачем-то приезжающих сюда. Вспомните тунеядский налог, с которым государство никак не может распроститься и все работает с привлечением лучших умов над тем, за что бы с них содрать побольше – образование, медицинское обслуживание, коммунальные услуги? И найдет в конце концов эффективную формулу отъема денег, уж вы не сомневайтесь. А еще вспомните налог на заграничные посылки – все, что стоит дороже 22 евро, облагается налогом и еще таможенной пошлиной. Учитывая любовь белорусов к «Алиэкспрессу» (точнее, способность выживать с его помощью), получается немалый и постоянный денежный поток, причем от тех, кто государству вообще ничего не должен.

Вспомните постоянные отчисления на капремонт, когда люди платят десятилетиями, а капремонт выливается в покраску лестничных пролетов. Вспомните дорожный налог. Вспомните огромные деньги, которые никому не пришлось платить за уборку урожая благодаря принудительному труду школьников на плантациях. Вспомните ремонты государственных школ и детских садов силами и деньгами родителей.

Вспомните отжатые страховой ловушкой пенсии и украденные непродленными контрактами зарплаты. Это уже не миллионы - миллиарды. Миллиарды незаконно полученных государством денег, которые благополучно делит между собой какая-то тысяча человек, не забывая похохатывать над лохами-соотечественниками. Над лохами-иностранцами, впрочем, тоже, так что здесь мы равны, несмотря на разницу в правах и доходах. Ненасытная, утробно урчащая прорва, которой все мало. А деньги на помощь инвалидам и малоимущим белорусы и через Фейсбук соберут. Цукерберг животворящий нам в помощь.

Кстати, о березках и малой родине. Некоторые мои друзья, родившиеся в деревнях и райцентрах, в этом году получили «письма счастья» из исполкомов по месту рождения. Районные чиновники им пишут: поскольку сейчас у нас в стране год малой родины, просим вас как местного уроженца внести посильный вклад в развитие вашего родного района и перечислить деньги на расчетный счет райисполкома, заранее благодарим. Еще один «сравнительно честный способ». Еще один смрадный выдох прорвы.

Ирина Халип, специально для Charter97.org