«Вон Сибирь скоро станет китайской» 3 16.11.2018, 9:47

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Мероприятие, которое называется капитуляцией, пройдет для россиян почти не замеченным.

Журналист Радио Свобода Анатолий Стреляный проанализировал письма читателей в редакцию издания.

Пишет Лариса Ивановна Келлерман из Харькова: "Лично знаю мужика, который открыл "Академию" и купил себе Документ, что он сам тоже Академик! Тогда это было всего за шестьсот гривен. Потом перевел свою "академию" в Киев. Если бы вы видели, какие люди с ним ручкались! А про прокуратуру и куда они смотрят - если бы не было откатов наверх, в столицу, то ничего бы и не было!".

Я знаю, друзья, что все, как вы пишете, делается за взятки, по блату и знакомству. Говоря "все", вы и я знаем, что нет, не все. Тем более интересно хотя бы время от времени присмотреться, что входит в это "не все". Какие, например, рабочие места не покупаются, а значит, и не продаются? Куда можно устроиться без взятки, не по блату, не по знакомству, не обманом? Почему это интересно и важно – ну, хотя бы мне одному – знать? Потому что тогда можно увидеть жизнь ну, не во всей полноте – во всей полноте ее никому не дано охватить, - так хотя бы какие-то ее стороны, которые до сих пор не привлекали нашего внимания. А лучше узнать жизнь – значит, лучше понять, куда она движется, какие перемены в ней совершаются.

Так вот, мы с вами, что называется, с ходу можем сказать, что легче всего по-честному устроиться на такую работу, которая или очень грубая, грязная, тяжелая, скучная, или, наоборот, очень интересная и сложная, требующая большого мастерства, знаний, сообразительности, добросовестности, воли. То есть, это или такие работы, которые может выполнять любой и каждый, или, наоборот, - которые по плечу немногим, а то и единицам. И тут мы уже без малейшего труда заметим закономерность. Первых – грубых, скучных - работ становится все меньше, вторых – творческих, увлекательных - все больше. Первые перекладываются на машины, а вторые продолжают требовать человека, за которым охотится работодатель – гоняется за ним, чтобы дать "взятку наоборот", перекупить его, перехватить на дороге к конкуренту: иди ко мне, иди ко мне, я тебе буду платить больше, чем другие, озолочу тебя, мать честная, только приди!

Следующее письмо пришло двадцать четвертого октября. В Подмосковье еще стояла золотая осень. Читаю: "Пока красила колодец, прослушала подряд несколько выпусков ваших последних передач. Все-таки передача сильно политизирована. В каждой обязательно есть Путин! И Россия - Украина. Неужели все, что происходит в жизни россиян, так или иначе связано с Путиным? Мне кажется, на самом деле обычных людей эти темы не особо трогают. Я вот практически не смотрю ТВ. А так… За последние две недели сэкономила тысяч шестьдесят, а все, что сэкономил, считай, заработал. Столько дел на даче переделала сама, словно капремонт сделала. И дом три раза красила, и колодец, считайте, что три дома покрасила и три колодца. Узбеки только самый верх дома покрасили - и то семь тысяч отдала. А если бы весь, да еще и окна! Вот ворота – с ними сама не управлюсь, петли надо переварить, так просят две тысячи! Одну розетку поменять - пятьсот рублей! Хорошо, что погода стоит не по грехам нашим. И осень люблю - от обилия оранжевого и желтого настроение светлее, скоро все станет черно-серо-белое. И соседей никого. На весь дачный городок, где триста сорок участков, наверное, жилых домов пять. Тихо", - пишет госпожа Новосильцева.

Спасибо за письмо, Татьяна. Получается, что вам – и не одной вам – очень не помешала бы еще одна радиостанция "Свобода", тоже американская, тоже русскоязычная, но такая, чтобы в ней ничего не было про политику. Не исключено, должен признать, что такая "Свобода" собрала бы никак не меньше, а то и больше слушателей, чем та, на чьих волнах появляюсь я… Не могу я, Татьяна, отмахиваться от всего, что говорят люди про Путина, про отношения России и Украины, не могу. Почему? Потому что это занимает их, да и меня, чего греха таить. Точно так же не могу отмахнуться и от вашего рассказа, сколько раз вы красили крышу и что почем в вашем поселке. Почему? Потому что мне это тоже интересно…

Так уж устроено, Татьяна, что вокруг нас множество миров. Не один, а множество. Тут и мир политики, то есть, борьбы за власть, и мир футбола, то есть, борьбы за медали, и театральный мир, то есть, борьбы за расположение публики, и литературный мир, то есть, борьбы за читателя, и мир шмоток, то есть, погони за модой. То здесь, то там разные миры какими-то своими сторонами пересекаются, в том числе – на волнах "Свободы". Кто-то иногда выходит из своего мира, кто-то пребывает в нем безвылазно. Один из героев Голсуорси, состоятельный холостяк, с утра до вечера перечитывал и поправлял свое заковыристое многостраничное завещание. В этом была его жизнь. За столь важным для него делом он не заметил, как началась и закончилась Первая мировая война. Мы знаем людей из мира политики, для которых не существует других миров, отчего эти другие миры, бывает, нешуточно страдают. Страдают, а иной раз и мстят. Терпят-терпят, а потом глядь – поволокли тирана под гильотину или на Лобное место.

Пишет господин Юмасяя: "Такое впечатление складывается, что если в информационном поле России не будет Украины, Россия погибнет. Ребята, займитесь своими проблемами, их у вас хватает, Сибирь скоро станет китайской. Отстаньте от Украины".

У автора сказано не "отстаньте". Он выбрал другое - нецензурное, причем, очень грубое слово. Похоже, что место Украины в русском сознании скоро займет Китай, таки он. Не обязательно, конечно, по подсказке господина Юмасяя, но такое может произойти. Страх перед Китаем овладеет и низами, и верхами – и надолго. На этом страхе они опять и сойдутся, верхи и низы. Он их сблизит и объединит. Забудут и про пенсионное надувательство, и про все, что в обычных условиях может вызвать бузу. Эта спайка, этот консенсус будет крепче лопнувшего крымского. Почему? Потому, кроме прочего, что слово "Китай" не будет произноситься. Оно будет только подразумеваться. Объединенные общим умолчанием, люди снова обретут чувство семьи единой. У каждой семьи свои тайны. Они-то и делают семью семьей. Вообще, в любой паре людей, в любом кружке, шайке, сообществе безмолвное взаимопонимание - самое надежное.

И вот когда Китай самим своим вполне невинным существованием вытеснит из русского сознания все прочие страхи и заботы, тогда ему, русскому сознанию, легче будет расстаться и с Крымом, и с намерением показать кузькину мать Западу. То мероприятие, которое явится на деле капитуляцией, пройдет почти не замеченным и даже не названным.