«Тунеядцы – сыны или пасынки Отечества? 6 Константин Скуратович

16.11.2018, 10:09

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Константин Скуратович

Конституция превращается в КоАП, когда ее читает чиновник.

После постперестроечного «положительного» упразднения Советской власти, в ряде стран, в частности, в России и Беларуси был реанимирован государственный патриархат. Мол, новый цезарь, воплотившийся в «президента», принял свою заблудшую паству под свое отцовское попечительство. Морально простил порожденных собственно чад и установил над ними социальную справедливую материальную опеку.

Бешеным напором в этом деле отличался Лукашенко, но не отставал от него и Путин. Например, в Беларуси установили адресный (заявительный) порядок предоставления льготных социальных государственных услуг. Если прежде они предоставлялись отдельным категориям населения (школьники, студенты, пенсионеры и т. д.), или малоимущим вообще, то теперь государственную помощь могут получать только обращающиеся за помощью. Если они документально доказывают, что попали в сложную жизненную ситуацию по объективным причинам. А если их аргументация оказывается неубедительной, то в помощи, во-первых, откажут, во-вторых, возможно, привлекут к материальной ответственности перед государством, которое таким образом пытается стимулировать население к официальной занятости, обеспечивающих поступление налогов и сборов.

Помогай себе сам, а мы тоже поможем

Как сообщают СМИ, в настоящий момент практически завершилось составление списков безработных, согласно которым этим лицам придется полностью оплачивать коммунальные услуги, получаемые от государства. Известно, что достижение полной окупаемости затрат ЖКХ правительство связывает с достижением полной занятости в экономике, ростом реальных доходов населения, а то, благодарное, взяло бы на свое содержание энергетиков и коммунальщиков.

Как известно, полной занятости пока нет, а многие рабочие места в экономике неэффективны, поэтому занятые на них получают маленькие заработные платы. Причем, специалисты отмечают, что в Беларуси утвердилась бедность, распространенная именно среди таких работников. Правительство требует от работодателей повышать заработные платы своим наемным работникам, но это невозможно, поскольку их бизнес может существовать только за счет дешевизны рабочей силы. Не платить же им европейские зарплаты, если они заняты в белорусской экономике.

Но руководство страны, во все времена вольно относившееся к объективным реалиям, в последние годы вознамерилось оздоровить экономику за счет малоимущих. С другой стороны, бедняков в любом обществе больше, чем богатых, поэтому беднякам помогают, а в нашей стране норовят главный профит получить от бедных. Своеобразное представление о социальной справедливости, о правах человека, которые, по недавнему заявлению руководителя государства, были рождены еще Октябрьской революцией. Впрочем, когда чиновники начинают читать Конституцию своей страны, то она мгновенно превращается в раздел КоАП.

Утверждают, что (численность потенциальных «штрафников по ЖКХ» https://charter97.org/ru/news/2018/11/13/312590/) достигает 5% от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. Почти каждый двадцатый гражданин, если он был занят менее 183 дней в год и проигнорировал предложения Комиссии содействия занятости. То есть отказался от тех предложений, от тех рабочих мест, которые всегда остаются вакантными, поскольку они не привлекательны ни по условиям характера труда, ни по зарплате.

Вспомним преамбулу: «Мы, народ Республики Беларусь (Беларуси), исходя из ответственности за настоящее и будущее Беларуси, сознавая себя полноправным субъектом мирового сообщества и подтверждая свою приверженность общечеловеческим ценностям…, стремясь утвердить права и свободы каждого гражданина Республики Беларусь…» Из этого следует, что так называемые тунеядцы, не имеющие возможности получить любую, самую неквалифицированную и малооплачиваемую работу или даже сознательно отказывающиеся от нее, остаются частью народа, являются гражданами страны и имеют право на свободу. А их относят к «маргиналам» и требуют от них денег, которых у них не может быть по определению.

Сыны Отечества и ее пасынки? Ведь речь идет не о социальной справедливости, но о социальной дискриминации. И все это очень напоминает новейшее телешоу, в котором претенденты на родство с влиятельными людьми пробуют это доказать с помощью генетических экспертиз. Действо само по себе отвратное, но кандидатов в родственники, по крайней мере, привлекают возможные материальные и прочие дивиденды. А в нашем случае, ищут среди соотечественников отщепенцев, лишая их прав, обязывая их оплачивать бесправие.

Разумеется, эта ситуация не может не раздражать руководство Беларуси, которое ведет многолетнюю борьбу за полную занятость и отмену безработицы, а ряды не только не уменьшаются, но даже как бы и растут. Если судить по падению реальной занятости в экономике и набирающей силу трудовой миграции белорусов в западные страны. Видимо для них, для их семей, в первую очередь и составляются списки «штрафников», но это ничего не имеет общего с эффективной социальной политикой.

Но у чиновников есть отличное от общепринятых представление о сущем и должном. Например, на днях Ольга Глацких, чиновница по молодежной политике в Екатеринбурге, общаясь с местной молодежью, буквально вляпалась в историю, заявив, что «государство ничего в принципе не должно народу», а также («государство не просило вас рожать» https://charter97.org/ru/news/2018/11/6/311754/). Эта фраза моментально разлетелась по соцсетям всего постсоветского пространства. И вывод один — вот что они о нас думают, от своего плодородного «генофонда» отстраняют, отправляют граждан на подножный корм. Зачем же нам такое государство?

А ведь еще пушкинский Онегин читал Адама Смита и «мог судить о том, как государство богатеет и чем живет, и почему, не нужно золота ему, Когда простой продукт имеет». В современной экономике производство «простого продукта» определяется использованием «человеческого капитала» — совокупностью знаний, умений, навыков, использующихся для удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в целом. В том числе и государственных потребностей, которые в нормальных условиях определяются потребностями граждан и гражданского общества. В этой связи едва ли не важней целью государства является повышение эффективности вложений в человеческий капитал, главным инструментом чего является экономический подход к человеческому поведению.

Человеческий капитал — это не только инвестиции, повышающие способность человека к труду — образование и профессиональные навыки, но и потребительские расходы человека — затраты семей на питание, одежду, жилище, образование и здравоохранение, культуру. Они определяются и затратами государства на эти сферы, и расходами частного лица (гражданина и общества).

В разных странах структура этих затрат разнится.

В Беларуси, которая позиционирует себя как социальное государство, удельный вес его расходов на человеческий капитал высок. Но во всех сегментах быстро повышается участие частных лиц. В образовании, в здравоохранении, культуре. По сути это частный человеческий капитал, контроль над которым государство стремится сохранить за собой. Например, над социальным страхованием. Хотя уже вполне очевидно, что принятая взамен государственной, солидарная система пенсионного страхования, проваливается. Даже государственные чиновники заговорили о необходимости перехода к накопительной системе пенсионного страхования, которое которая по источникам инвестирования становится частным человеческим капиталом.

Жилищный вопрос изменил свою экономическую природу, в основном он решается самими жильцами, но сохраняет свою остроту для государства, поскольку недостаточная эффективность не позволяет большинству населения зарабатывать столько, сколько необходимо для полной оплаты услуг ЖКХ. Поэтому сохраняются госдотации системе ЖКХ. Полное возмещение населением всех затрат, к которому стремится государство, имеет не столько рыночную, сколько административную природу, поскольку система ЖКХ остается даже не монополистом, а единственным игроком в этой нише. Притом государство не может решительно поднять тарифы, поскольку в таком случае население сократит оплату остальных услуг и товаров, что нанесет ощутимый удар по всей экономике в целом.

Нашему социальному государству не остается ничего лучшего кроме имитиции активной деятельности на этом поприще. Оно имеет очень немного общего с экономическими подходами к поведению человека, но по принимаемым методам не может не быть преимущественно административным. Государство обладает огромным административным ресурсом для давления на граждан, но он направлен и против активизации роста человеческого капитала и в обществе, и в государстве.

Что касается трудовой миграции за рубеж, то мигранты приобретают там новые профессиональные навыки и умения. Кроме того они ввозят необходимую стране валюту. Если судить по результатам интервью, результаты которых часто публикуются в разных СМИ, мигранты тратят на себя до половины зарплаты в стране пребывания, а половину привозят домой, инвестируя ее в семейный человеческий капитал. В свою очередь, от него свою долю получает и общество в целом, и государство.

Вероятно, это самый эффективный способ инвестирования, который может существовать в природе.

Константин Скуратович, «Белрынок»