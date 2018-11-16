«Дикость. Кто-то захотел сломать устоявшуюся систему пассажирских перевозок» 1 16.11.2018, 12:26

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Это как если бы исполком разрешил вход в продуктовый магазин только одному клиенту.

Мингорисполком в последний день лета зарегистрировал новое отраслевое объединение — Межрегиональную ассоциацию автомобильных перевозчиков (МААП). Созданием этой структуры транспортные компании отреагировали на изменение правил пассажирских перевозок. Что не устраивает и над чем планируют работать, изданию «Белорусы и рынок» рассказал председатель МААП Павел Якимович.

— Павел Александрович, расскажите, кто вошел в состав ассоциации и чьи интересы она представляет?

— Ассоциацию учредили перевозчики междугороднего сообщения для защиты своих интересов и интересов всего транспортного сообщества Республики Беларусь. В состав МААП вошли и продолжают вступать участники рынка — регулярные и нерегулярные перевозчики. В наши ряды также просятся таксисты.

— Что стало основной движущей силой для объединения в МААП субъектов хозяйствования?

— Основной движущей силой стало несправедливое отношение к перевозчикам. Минтранс ввел всех в заблуждение, объявив, что перевозчики нерегулярного сообщения обязаны перейти в регулярное и альтернативы этому просто нет. Тогда никто из Минтранса ничего не разъяснял. Операторы только создавались и не имели даже договоров, чтобы показать их предпринимателям. Всех просто давили в «регулярку».

Были и провокации: перевозчикам звонили по телефону и говорили, что ваш конкурент уже получил карточки и начинает работать в регулярном сообщении, поэтому и вы быстро подавайте документы, пока еще есть время.

Однако, проверив информацию у перевозчика, мы выяснили, что она не соответствует действительности: на «регулярку» он не переходил и не собирается. И таких примеров множество. Конечно, после подобных действий доверие к системе Минтранса сильно упало.

— Чего, по-вашему, добивались чиновники такими действиями?

— У нас создалось впечатление, что главной целью было на законодательном уровне убрать с рынка перевозок сильных игроков, которые составляют конкуренцию подведомственным Минтрансу компаниям. Отраслевое министерство взяло и внедрило в схему, успешно работающую много лет, совершенно лишний элемент — оператора.

Теперь для работы нужно создать отдельное юридическое лицо в статусе «заказчика». Представьте, что у вас есть транспортная компания и вы хотите оказать услугу как перевозчик, но клиенты не могут вам позвонить и заказать ее, поскольку теперь этот звонок должен принять оператор, то есть другое юридическое лицо. При этом перевозчик должен иметь только одного «заказчика». Почему? Это как если бы исполком разрешил вход в продуктовый магазин только одному клиенту. Дикость!

— Над чем вы работаете сегодня в рамках ассоциации?

— На базе МААП практически завершены работы по созданию национальной электронной платформы для сбора и обработки заказов на пассажирские перевозки. Она уже тестируется в нескольких направлениях. Более 85 % членов ассоциации выразили желание присоединиться к данной платформе. Так что в ближайшее время граждане нашей страны смогут пользоваться единым сайтом для того, чтобы перемещаться по всей территории Беларуси, а также бронировать поездки с помощью мобильных приложений. Одновременно мы рассматриваем предложения о партнерстве, поступающие от перевозчиков из соседних государств.

— Как сейчас обстоят дела в отрасли? Какие настроения у перевозчиков?

— Утверждение правительством новых правил автомобильных перевозок встречено всеми крайне негативно. И регулярные, и нерегулярные перевозчики вынуждены подстраиваться под то, что «напринимали» законодатели. В результате регулярные перевозчики вынуждены нарушать закон в части бронирования и приемки телефонных звонков. По закону это должен делать оператор.

Разумеется, так не может продолжаться долго. Рано или поздно те, кто работает в регулярном сообщении, будут вынуждены передать операторам клиентскую базу, которую нарабатывали годами. А это, повторюсь, уничтожение бизнеса на законодательном уровне. По-другому назвать это я не могу. «Нерегулярщики» тоже вынуждены подстраиваться под новые правила, нести дополнительные затраты, например, на замену кассовых аппаратов.

— Павел Александрович, хватает ли вам сил одновременно заниматься и собственным бизнесом, и делами ассоциации?

— Сил хватает. Тем более что, кроме председателя, в штате МААП есть секретарь, юрист и как минимум человек тридцать самих перевозчиков, которые помогают решать многие вопросы. Даже не думал, что мы создадим столь организованную систему.

— Отраслевым ассоциациям, прежде всего недавно созданным, не так легко войти в контакт с органами госуправления, чтобы начать действительно влиять на нормотворчество, особенно если позиция бизнеса расходится с мнением чиновников. Каким образом вы намерены достигнуть поставленных целей?

— Я предполагаю, что такие правила пассажирских перевозок стали результатом лоббизма интересов некоторых предпринимателей и компаний Минтранса. Неспроста мнение рабочей группы, созданной при Совете по развитию предпринимательства, разошлось с позицией Минтранса. Совет подготовил аналитическую записку, указав на нерациональность подхода, предложенного отраслевым регулятором. Минтранс сослался на то, что мнение Совета по развитию предпринимательства носит лишь рекомендательный характер. Считаю, это нечестно, несправедливо, нерыночно. Это откровенный перебор. Мы будем использовать все возможные ресурсы, чтобы отстоять интересы пассажирских перевозчиков.