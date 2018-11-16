Алкоголь в магазинах подорожает к Новому году? 8 16.11.2018, 16:15

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Торговым точкам запретили делать разную наценку на иностранное и отечественное спиртное.

C 17 декабря в каждом магазине должны быть одинаковые наценки на крепкий алкоголь, такое решение приняли в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), пишет kp.by.

Это касается всех напитков крепче 28% одной классификации - и белорусских, и иностранных. То есть в одинаковых условиях будут, к примеру, армянский и белорусский коньяк, финская и белорусская водка.

Теперь, получается, либо дешевый алкоголь подорожает, либо дорогой - подешевеет. Причем размер этой самой одинаковой наценки каждый магазин по-прежнему устанавливает самостоятельно.

Общепита изменения, скорее всего, не коснутся. Напомним, с 26 февраля этого года бары и кафе сами определяют наценку на коктейли и крепкий алкоголь на розлив. Наценки на белорусский алкоголь в общепите неограниченны.

- В среднем наценка 230 - 250% на белорусский алкоголь и 280 - 300% - на иностранный. Конечно, мы следим за средними ценами в магазинах и регулируем свои. Но вряд ли нововведение МАРТа отразится на наших ценах. Мы ведь не в розничных магазинах закупаемся. А с поставщиками и производителями у нас свои условия сотрудничества, - сообщили в одном из минских ресторанов.