Белорусы Шиманович и Цуркин выиграли медали на этапе Кубка мира в Сингапуре 18.11.2018, 12:34

Илья Шиманович

Илья Шиманович при этом установил два национальных рекорда.

Илья Шиманович установил два национальных рекорда, стал победителем и бронзовым призером заключительного этапа Кубка мира в Сингапуре. Евгению Цуркину удалось достичь третьей ступени пьедестала, сообщает пресс-служба Белорусской федерации плавания, сообщает tut.by.

Илья Шиманович завоевал золотую медаль на дистанции 50 м брассом и установил национальный рекорд Беларуси — 25,95 секунды. Прошлый рекорд также принадлежал Илье Шимановичу (25,96). Серебряная награда на этой дистанции досталась россиянину Кириллу Пригоде (26,01), бронзовая — пловцу из Словении Петеру Стевенсу (26,09).

Илья Шиманович также стал обладателем бронзовой награды на дистанции 100 м брассом (56,81 секунды). Лучшим здесь оказался Антон Чупков из России (56,69), В шаге от золотой медали остановился китайский пловец Янь Цзыбэй (56,34).

Еще один свой же прошлогодний (2 минуты 3,71 секунды) национальный рекорд Илья Шиманович обновил на дистанции 200 м брассом — 2.03,49, однако до третьего места ему не хватило четырех сотых секунды. В заплыве на 100 м вольным стилем пловец не прошел в финал (49,09).

Евгений Цуркин на дистанции 100 м баттерфляем показал третий результат — 50,66 секунды. На высшую ступень пьедестала поднялся китайский спортсмен Ли Чжухао (49,64), серебряная медаль досталась австралийцу Мэттью Темплу (50,60).

Также Евгений Цуркин оказался на четвертом месте на дистанции 50 м баттерфляем (22,61). До бронзовой награды пловцу не хватило 21-й сотой секунды. Евгений Цуркин коснулся бортика 10-м и 15-м на дистанциях 200 м баттерфляем (1.56,75) и 50 м вольным стилем (22,34).

Никита Цмыг преодолел дистанцию 50 м на спине за 23,73 сек. и оказался на 4-й строке итогового протокола. На остальных дистанциях у пловца 10-й результат: 200 м на спине (1.56,24), 100 м на спине (52,51).

Артем Мачекин на дистанциях 100 м вольным стилем разместился на 6-й строке итогового протокола (47,96), на 50 м баттерфляем — на 15-й (23,91), 50 вольным стилем — на 10-й (22,07).