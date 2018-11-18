Сан-Марино - Беларусь: коэффициент на победу хозяев достигает 50 18.11.2018, 15:41

Букмекеры считают абсолютными фаворитами команду Криушенко.

Сегодня во 6-м, заключительном туре Лиги наций сборная Беларуси сборная Беларуси играет на выезде с национальной командой Сан-Марино.

Букмекеры считают фаворитами команду Криушенко, передает football.by.

bwin: 36.00 (победа Сан-Марино) - 10.05 (ничья) - 1.06 (победа Беларуси);

William Hill: 36.00 (победа Сан-Марино) - 10.00 (ничья) - 1.04 (победа Беларуси);

Maxline: 50.00 (победа Сан-Марино) - 10.98 (ничья) - 1.07 (победа Беларуси);

bet365: 41.00 (победа Сан-Марино) - 13.00 (ничья) - 1.083ьф (победа Беларуси).