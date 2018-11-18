Как сборная Беларуси готовится оформить выход в плей-офф Лиги наций Егор Бачило, «Прессбол»

18.11.2018, 16:42

Фото: MAXIM MALINOVSKY/AFP/Getty Images

Скажем сразу: тумана в Сан-Марино нет.

Таковы нынче реалии: в четверг вечером наши парни сделали большое дело — отобрали у Люксембурга лидерство в группе. Победили на "Жози Бартель" после трех подряд безуспешных попыток — в 2010-м, 2014-м и прошлой осенью. Довели "сухую" серию до пяти встреч. Одолели этого соперника на его поле, что в десяти (!) предыдущих домашних матчах "люксов" удавалось только Австрии в марте. Ну и стали еще ближе к выходу в дивизион "С". Для этого достаточно не проиграть санмаринцам.

Естественно, команда нынче пребывает в приподнятом расположении духа. Впрочем, расслаблена она в меру — ровно настолько, насколько чувствует облегчение человек после копившегося днями напряжения. Временами встречаются и проявления этого позитивного настроения. Вот Павел Савицкий после обеда заправски жонглирует мандаринами — обходится с ними примерно так же ловко, как с мячом на поле. "Видишь, могу в цирке выступать", — смеется лучший бомбардир чемпионата страны. Но впадать в эйфорию сборная не собирается. Верно предостерег Андрей Горбунов: "Сильно прыгать не будем, потому что есть еще игра в Сан-Марино".

Фото: pressball.by

Что важно, команда победила в Люксембурге почти без жертв. Как там боевые раны Стаса Драгуна? Такие длинные и широкие царапины на руке и ногах, будто от когтей Шерхана. "Это по нему шипами прошлись. Так, ушибы, ссадины. У Шитова то же самое, — рассказывает доктор Андрей Ясюкевич. — У Мартыновича мышечное перенапряжение. У Сивакова — колено. Но все это рабочие моменты". Правда, "рабочие моменты" не позволили Сивакову потренироваться в субботу вечером на Олимпийском стадионе в Серравалле. Из-за микротравмы колена тот с едва уловимой грустинкой во взгляде наблюдал за занятием со стороны. А для комплекта в двусторонке на позиции центрбека призвали вспомнить славную молодость Дмитрия Ровнейко — одного из ассистентов Игоря Криушенко.

Фото: pressball.by

Как известно, из Люксембурга сборная возвращаться в Минск не стала. Она задержалась в стране банков, где в пятницу провела восстановительную тренировку на базе одного из местных клубов. А субботним утром снялась с якоря и вылетела в Римини. Час с лишним променада над Альпами, насквозь протыкающими облака, — и команда приземлилась в аэропорту известного итальянского курорта. Там все быстро: никакого паспортного контроля — мы же прибыли из Евросоюза, где границы если не стерты, то в известном смысле условны.

Фото: pressball.by

Устремляемся с берегов Адриатики внутрь страны. А там границы Италии и Сан-Марино вообще нет как таковой. На крохотном мостике крохотное возвышение, справа от которого надпись "ITALIA", а справа — "SAN MARINO". Вот и вся граница. На деревьях у трассы гроздьями свисает с веток хурма. На склоне горы раскинулся музей авиации под открытым небом — десяток малогабаритных самолетов, включая "кукурузник". А вот и он, тот самый стадион, который на открытой местности не заметить невозможно.

Как минимум один наш сборник здесь уже играл. В марте вратарь Денис Щербицкий наведывался на эту арену в составе "молодежки", победившей хозяев со счетом 2:0. "Помню, что очень долго сюда добирались. Сразу летели из Минска в Милан, а оттуда еще пять часов автобусом. Потом заселились на базу. Зрителей, конечно, пришло на футбол мало. Да и сидели они тихо и спокойно. Вот наших болельщиков было слышно гораздо лучше. Кстати, здесь тогда поле другое было — полностью натуральное и немного вязкое. А сейчас оно частично искусственное. Причем синтетики этой почти не чувствуется. Так сделали, чтобы вместе с травой земля не вырывалась. Поэтому сейчас поле хорошее, без горбылей", — вспомнил наш голкипер.

Фото: pressball.by

От стадиона сборной требуется преодолеть некоторое расстояние до места дислокации. Ехать нужно высоко, и дорога в гору пролегает змейкой с десятком изгибов. Вид сверху открывается живописный, и игроки первым делом спешат запечатлеть его на телефоны. Кажется, высоты здесь — полторы тысячи метров. На ресепшне, однако, утверждают, что наполовину меньше — всего 700 метров. А не верить этим дяденькам у меня нет никаких оснований. Кстати, слева от них в холле спрятался довольно любопытный закуток. Здесь по соседству с ежедневными газетами — две увесистые спортивные книги. Одна из них называется "500 лет теннису". Нули в заголовке стилизованы под теннисные мячи. В конце — действующие лица в алфавитном порядке. Кто ж тут из наших? О, Наталья Зверева! Правда, на указанных страницах посвященной ей статьи нет — только лишь упоминание в контексте матчей Штеффи Граф.

Фото: pressball.by

А рядом — удивительная книга. Она потребовала от автора совсем немного текста собственного сочинения. Ведь составлена из заглавных страниц "La Gazzetta Dello Sport". Ровно так, кстати, и называется. Первые выпуски в 1896-м имеют непривычный вид: тогда они обходились совсем без фото. Зато ровно полвека назад, осенью 1968-го, иллюстрацией уже в достатке. Даже скоренько пролистывая, никак нельзя пройти мимо "выноски" с заголовком "Diego, e finita", актуального и сегодня в преломлении на брестское "Динамо". Вот исторический переход от черно-белого варианта к "цвету". А это окончание во всем многообразии красок — август 2012-го.

Фото: pressball.by

Фото: pressball.by

Фото: pressball.by

Фото: pressball.by

Фото: pressball.by

Егор Бачило, «Прессбол»