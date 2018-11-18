Российские ракеты и пчеловоды 18.11.2018, 17:34

ФОТО: РИА НОВОСТИ / АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВ

Почему российские ракеты падают именно в тайге.

Только что ракетой-носителем НАСА – Антарес на расчетную орбиту выведен грузовой космический аппарат Cygnus NG-10. Грузовик доставит на МКС три с половиной тоны грузов для экипажа станции, поскольку то, что должны были довезти туда российские "Прогрессы" и "Союзы" уже давно не долетает дальше казахстанских степей или бурятской тайги. С одной стороны, оно и не плохо, поскольку местные жители могут разжиться различными полезными в быту ништяками и попробовать на вкус пищу, которой питаются космонавты. Также там часто встречаются различные инструменты, приспособления и прочее, что несомненно найдет применение в быту людей, живущих вдали от цивилизации.

Говорят, что когда российские ракеты приобрели некую регулярность в плане падения именно в тайгу, местные жители написали в Москву письмо, чтобы в ракету укладывали побольше скафандров. Местные пчеловоды по достоинству оценили их устойчивость от укусов пчел и кровососущих насекомых, а потому – резко увеличили добычу дикого, лесного меда. Пока неизвестно, насколько в Москве прислушались к пожеланиям своих бурятских граждан, но в последний раз в скафандры посадили людей, да и сама ракета упала намного раньше, чем началась бурятская тайга. С другой стороны, Путин обещал не повышать пенсионный возраст, не нападать на Украину, не отдавать Курилы, но все знают, как он держит свои обещания. Поэтому пчеловоды вряд ли остались довольны правительством РФ.

В любом случае, на МКС будет доставлен груз, и экипажу в ближайшее время хоть будет что есть. На 2019 год планируется несколько стартов крупных кораблей, в том числе – производства Боинг и SpaceX, в которых будут летать новые экипажи, ну и с едой – тоже будет все нормально, то есть уже можно будет совсем не полагаться на российские поставки. Понятно, что при таком раскладе на борт МКС не будут поступать новые запасы мощей, ладана, икон, крестиков и портретов Путина, но это вряд ли может на что-то существенно повлиять. Разве что американцы передадут для россиян специальный якутский материал, которым те смогут заклеивать лишние дырки, просверленные в их космических аппаратах и организмах.

Но в сегодняшнем удачном запуске грузовика Cygnus NG-10, есть существенный вклад Украины. Дело в том, что на самом ответственном участке разгона космического аппарата, работала первая ступень ракеты, полностью изготовленная у нас и доставленная в США к месту сборки ракеты. Что интересно, Украина уже давно принимала участие в совместном запуске ракет с РФ и эти пуски часто заканчивались аварийно. Как только из общей схемы запуска исключили российское присутствие, все стало летать как надо и без проблем.

С учетом того, что последние неудачные старты российских ракет все больше смещают нагрузку на американские ракеты, то у производителей ракетной техники в Украине будет много работы. Из этого следует сделать правильные выводы и максимально исключить из любых производственных и технологических процессов то, что хоть как-то связано с РФ. Тогда все будет летать, плавать и просто работать, как положено, поскольку у нас с РФ – разные приоритеты. Если они работают со своими бурятами посредством посылки им еды, одежды и домашней утвари путем космических ракет, то мы работаем с их бурятами на Донбассе посредством артиллерии и стрелкового оружия, что показывает абсолютное различие в подходах к этой проблеме. Упомянутые выше скафандры, которые так любят буряты, в Украине тоже могут изготовить, но только из цинка и в виде простого ящика.

Аnti-colorados, «Обозреватель»