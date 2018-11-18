Наставник Сан-Марино: В матче с Беларусью постараемся выигрывать в личных противостояниях 18.11.2018, 18:35

Фото: rfs.ru

Франко Варрелла оптимистично настроен на матч против сборной Беларуси.

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла перед игрой Лиги Наций против Беларуси похвалил свою команду за игру с Молдовой (0:1), передает «Трибуна».

«Могу сказать, что сборная Молдовы выглядела напуганной в конце матча против нас. Считаю, что это отличный локальный успех моей команды. Ребята попытались изменить баланс сил в свою пользу. Не знаю, как это выглядело с трибун, но с бровки чувствовался адреналин.

С Беларусью нас ожидает другой матч, в котором постараемся выигрывать в личных противостояниях. К примеру, в игре против Люксембурга Савицкий выиграл 21 дуэль из 24 у своего непосредственного опекуна. Я попрошу защитника Баттистини, чтобы Савицкий не выиграл более 15 дуэлей. Если каждый выложится по максимуму, то победа не дастся белорусам так же просто, как это было в Минске.

Кажется, игроки поняли, на что они способны, что они могут показывать определенный уровень. Поняли, что нужно постоянно самосовершенствоваться. Постараемся продолжить прогрессировать в марте 2019 года», – сказал Варрелла.

Матч Сан-Марино – Беларусь состоится сегодня в 20.00 по белорусскому времени.