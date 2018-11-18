Новый «20-й съезд» 3 Игорь Эйдман

18.11.2018, 21:28

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Как это может выглядеть?

Вначале выступит политик и с негодованием расскажет, что Путин своей кровавой агрессией поссорил Россию с «братской Украиной» и это преступление ему никогда не простится. Дипломат добавит, что бывший президент поругался с цивилизованным миром и завел страну в международную изоляцию. Чиновник посетует, что Путин создал коррупционную систему, в которой, занимая ответственную должность, было просто невозможно не воровать. Полицейский начальник с возмущением заявит, что путинская администрация заставляла силовые структуры разгонять мирные демонстрации и преследовать политических активистов. Армейский генерал, - что Путин нарушал закон, посылая военных на секретные войны, унесшие множество жизней. Судья, - что в путинские времена была уничтожена независимость суда, а власть могла диктовать угодные ей приговоры.

Представитель спецслужб пожалуется, что Путин спалил множество ценных агентов, заставляя их идти на рискованные убийства за границей. Священник расскажет о том, что путинская агрессия против Украины привела к расколу православной церкви. Пропагандист с ТВ, - что администрация президента контролировала каждое его слово и заставляла беспрестанно врать.

Олигарх, пожалуется, что из-за агрессивной политики Путина западные партнеры перестали иметь с ним дело, а его собственность за рубежом была конфискована. Директор школы расскажет, как в путинские времена власти заставляли его фальсифицировать итоги голосования, лишая нормального ночного сна.

Все присутствующие почувствуют, что именно они и есть настоящие жертвы Путина, пожалеют себя и друг друга. Даже брутальные генералы уронят скупую мужскую слезу. А Матвиенко и Памфилова просто завоют, как две белуги.

Неожиданно на трибуне появится какой-нибудь молодой парень, представляющий новую демократическую власть, и объявит, что все собравшиеся здесь политики, чиновники, генералы, дипломаты, судьи, пропагандисты будут подвергнуты люстрации, как активные соучастники преступлений путинского режима.

Немая сцена.

Игорь Эйдман, Facebook