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Вселенский патриархат назвал время проведения Объединительного собора для Украины

  • 19.11.2018, 11:08

Константинополь подтверждает свое решение предоставить томос об автокефалии.

Объединительный собор украинских православных церквей состоится в декабре 2018 года, сообщает nv.ua.

Как сообщает пресс-служба Вселенского патриархата, Константинополь подтверждает свое решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине.

Точная дата будет названа в ходе заседания Синода Вселенского патриархата 27-29 ноября этого года.

Ранее в Сети распространилась информация о проведении объединительного собора 22 ноября. Представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря призвал людей не верить анонимным "объявлениям" о дате проведения собора

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признание каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.


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