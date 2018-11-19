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СМИ: Зеленский определился с избирательным лозунгом и начал готовиться к выборам

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  • 19.11.2018, 14:33
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Владимир Зеленский

Представители Зеленского уже начали работу в регионах Украины.

Украинский актер Владимир Зеленский начал подготовку к избирательной президентской кампании. Об этом 19 ноября сообщает liga.net со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что представители Зеленского уже оплатили зимнюю рекламу на радио и билбордах с лозунгом − "Я не шучу".

Собеседник сообщил, что в связи со стартом президентской кампании была перенесена премьера третьего сезоне сериала "Слуга народа", в котором Зеленский играет главную роль.

Представители Зеленского уже начали работу в регионах Украины и собирают предвыборные команды, но при этом действуют не публично.

Источники издания отмечают, что большую часть политсилы комика, партии "Слуга народа", составят представители партии "УКРОП".

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года, Зеленский пока не заявлял о намерениях в них участвовать.


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