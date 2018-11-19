Пашинян об отношениях с Беларусью: C Арменией будут считаться 14 19.11.2018, 16:42

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Никол Пашинян

Фото: news.am

И.о. премьера Армении заявил, что не позволит относиться к его стране, как к «маленькому народу».

Об этом Никол Пашинян заявил, комментируя конфликт с официальным Минском, сообщает "Интерфакс".

"Складывается впечатление, что очень многие по инерции хотят, пытаются или будут пытаться относиться к нам, как к маленькой стране, маленькому народу. Но я четко говорю: это не пройдет. Может мы и малочисленный народ, но мы являемся великим народом, потому что мы являемся народом, имеющим тысячелетнюю историю, мы являемся народом культуры, народом генералов", - заявил Н.Пашинян в понедельник во время встречи с руководителями общин в Гаваре Гегаркуникской области Армении.

Он напомнил, что маршал Баграмян сыграл большую роль в освобождении Беларуси во время Великой отечественной войны.

"Будьте уверены, что народ и наше правительство в состоянии защитить интересы республики и с этим должны считаться все. Обещаю, что так и будет", - сказал и.о. главы правительства.

Напомним, что приезд азербайджанского диктатора в Минск происходит на фоне международного скандала между Арменией и Беларусью. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что требует объяснений от правителей Беларуси и Казахстана Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева в связи с их высказываниями о ситуации, сложившейся в ОДКБ.

Лукашенко в ходе встречи с послом Азербайджана 12 ноября заявил, что видит три возможные кандидатуры на пост генерального секретаря ОДКБ, если Минску перейдет право назначения главы организации. Назарбаев 8 ноября в Астане после саммита глав государств — членов ОДКБ отметил, что, в соответствии с уставом организации, новым генсеком в алфавитном порядке должен стать представитель Беларуси.

Также Минск, несмотря на протесты Еревана, поставляет Баку реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Полонез».