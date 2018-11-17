Пашинян считает, что диктаторы Лукашенко и Назарбаев слишком много себе позволяют 13 17.11.2018, 8:38

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Никол Пашинян

Фото: news.am

Глава правительства Армении требует объяснений от Лукашенко и Назарбаева за их высказывания по ОДКБ.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что требует объяснений от правителей Беларуси и Казахстана Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева в связи с их высказываниями о ситуации, сложившейся в ОДКБ, сообщает УНН со ссылкой на портал News.am.

Лукашенко в ходе встречи с послом Азербайджана 12 ноября заявил, что видит три возможные кандидатуры на пост генерального секретаря ОДКБ, если Минску перейдет право назначения главы организации. Назарбаев 8 ноября в Астане после саммита глав государств — членов ОДКБ отметил, что, в соответствии с уставом организации, новым генсеком в алфавитном порядке должен стать представитель Беларуси.

“Это примерно то же самое, как если бы, например, я пригласил какого-либо иностранного посла страны, не являющейся членом ОДКБ, и рассказал ему о заседании, прошедшем в формате закрытых дверей. Я удивлен тем, что человек, занимающий статус руководителя государства на протяжении 30 лет, мог позволить себе подобный шаг. И я, конечно, должен потребовать объяснений от президента Беларуси и не только от президента Беларуси”, — заявил и.о. главы армянского кабмина в пятницу вечером в ходе брифинга с журналистами.

Пашинян добавил, что “потребует объяснений также от президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за выступления с противоречащими друг другу заявлениями”.

“Никто не имел права выступать с подобным заявлением, потому что решения в ОДКБ принимаются при консенсусе, а мы четко выразили нашу позицию. Думаю, весьма важно, чтобы в рамках ОДКБ мы имели очень четкий разговор с партнерами, чтобы для каждого было ясно, каковы его обязательства по отношению к остальным и вообще каковы обязательства стран-участников по отношению к организации и другим странам-участникам”, — добавил Пашинян.

2 ноября по инициативе армянской стороны генсек организации Юрий Хачатуров был снят с этой должности. Он уже вернулся в Армению, где его обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году. Вопрос о назначении нового генсека организации будет обсуждаться главами государств — членов ОДКБ на встрече 6 декабря в Санкт-Петербурге. В Армении считают, что пост генсека организации должен остаться за республикой.