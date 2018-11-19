Алиев: Азербайджан закупит в Беларуси новую партию воентехники 9 19.11.2018, 16:59

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Ильхам Алиев

Также азербайджанский диктатор поблагодарил Лукашенко за поддержку по Карабаху.

Азербайджан готовит контракт с Беларусью по закупке очередной партии белорусской военной техники, сообщил журналистам азербайджанский диктатор Ильхам Алиев по итогам переговоров с Лукашенко, сообщает "Интерфакс".

Как передает госагентство БелТА, в понедельник в Минске по итогам переговоров двух президентов был подписан меморандум о взаимопонимании между Госкомвоенпромом Беларуси и министерством обороны Азербайджана о развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области поставок вооружения и техники противовоздушной обороны.

"В самое короткое время он будет трансформирован в контракт для приобретения очередной партии военной техники из Беларуси", - сказал И.Алиев.

Как сообщалось, в июне и сентябре Минобороны Азербайджана, несмотря на все протесты Армении, получило от Беларуси тяжелые дальнобойные РСЗО "Полонез". 301-милимметровые РСЗО "Полонез" приняты на вооружение азербайджанской армии в 2018 году. Максимальная дальность поражения цели составляет 300 км.

Также Ильхам Алиев благодарен Лукашенко за позицию по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

"Я хотел бы выразить благодарность от себя и азербайджанского народа за позицию Беларуси по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - сказал Алиев.

Свою позицию по поводу Нагорного Карабаха диктаторы Беларуси и Азербайджана отразили в подписанном по итогам переговоров совместном заявлении.