Метеорологи рассказали, когда на белорусских реках появится лед 1 2.11.2018, 17:42

Появление ледяных образований ожидается позже средних многолетних сроков.

В конце ноября - начале декабря - на реках бассейнов Западной Двины, Днепра и Сожа, в первой декаде декабря - Немана, Вилии и Березины, во второй декаде декабря - Припяти. В период ледообразования на реках возможны резкие суточные колебания уровней воды.

Не исключено появление кратковременных ледяных образований на водоемах во второй декаде ноября, так как в этот период возможно вторжение на территорию страны холодных воздушных масс, сообщает Белгидромет.