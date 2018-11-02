Синоптики рассказали о погоде на выходных 2.11.2018, 20:15

Погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты.

Преимущественно облачная погода ожидается в Беларуси 3 ноября, сообщает Белгидромет.

Ночью в отдельных районах, а днем на большей части территории будут дожди. Местами туман. Ветер ночью будет северо-западный, днем — переменных направлений, слабый до умеренного.

Ночью температура воздуха прогнозируется от +6 до +12 градусов. Днем будет 9-15 выше нуля.

В воскресенье, 4 ноября, ночью и утром на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер будет неустойчивый слабый.

Ночью столбик термометра покажет 0-7 со знаком "плюс", днем — 5-12 градусов тепла.