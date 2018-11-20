Солидарность диктаторов 8 Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

20.11.2018, 11:46

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Фото: Татьяна Зенькович / AP

Из Баку, в отличие от Еревана, революцией не пахнет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев с очередным визитом посетил Минск. Особенность этого события в том, что онo происходит на фоне противоречий Беларуси с Арменией, которые заметно нарастают.

До этого года Беларуси удавалось поддерживать баланс в отношениях с Азербайджаном и Арменией, дружить с обеими государствами, которые находятся в остром конфликте между собой. Однако в последнее время ситуация изменилась, официальный Минск ввязался в ссору с Ереваном.

Бизнес, и больше ничего

Прежде всего, уклон белорусского руководства в сторону Баку происходит по экономическим причинам. Азербайджан - страна более богатая, чем Армения. Белорусско-азербайджанский товарооборот в январе-сентябре увеличился в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 331,5 млн долларов. А взаимная торговля между Беларусью и Арменией за это время составила всего 35,1 млн долларов. Это в десять раз меньше.

Почему вдруг за девять месяцев торговый оборот Беларуси и Азербайджана так вырос? Ответ прост. В этом году Беларусь поставила туда две партии ракетных комплексов «Полонез». А как известно, ракеты стоят дорого.

Разумеется, такая ситуация, когда союзник по ОДКБ поставляет врагу современное оружие, вызвала сильное негодование Армении.

Kонфликт ценностей

Вторая причина кризиса в отношениях между Минском и Ереваном лежит в сфере политической, или даже скорее ментальной, ценностной, психологической. Причиной для разлада стал вопрос о генеральном секретаре ОДКБ. Возникла ситуация, не предусмотренная уставом этой организации. После отставки многолетнего генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи в 2017 году было принято решение, что занимать эту должность будут поочередно представители всех стран-членов союза, по алфавиту. Поэтому генеральным секретарем ОДКБ был назначен гражданин Армении Юрий Хачатуров.

Но после того, как в Армении в результате народной революции к власти пришел Никол Пашинян, там начали расследовать деятельность бывших властей страны. За репрессии против оппозиции было возбуждено уголовное дело в отношении и Юрия Хачатурова, занимавшего в то время пост заместителя министра обороны. В связи с этим Ереван отозвал этого деятеля с поста генерального секретаря ОДКБ, предлагая заменить его другим представителем Армении.

Генеральный секретарь этой организации - должность техническая. Он не определяет политику ОДКБ, он скорее исполнитель. В какой-то мере это вопрос престижа.

Однако этот, казалось бы, формальный, технический вопрос уперся в другую проблему. Дело в том, что ОДКБ - союз государств с авторитарными режимами. До недавнего времени Армения полностью вписывалась в эту общность. Но после весенней революции там к власти пришла оппозиция. Уже сам по себе этот факт вызывает раздражение у авторитарных лидеров ОДКБ. Революция, Майдан для диктаторов, которые много лет возглавляют свои государства, - святотатство, богохульство, покушение на их представление о сакральности любой власти.

Так мало того, что новый лидер Армении Никол Пашинян пришел к власти с улицы, поднят народным протестом. Он стал играть не по правилам. Возбуждать уголовное дело против чиновника, который занимает должность в международной организации, - это само по себе необычно. И за что? За расправу над оппозицией. Так все авторитарные правители государств-членов ОДКБ в своих странах делают то же самое.

И тут разыгралась солидарность авторитарных режимов. Ведь ОДКБ - это союз не только против внешней угрозы, но и для защиты ведущих режимов от «цветных революций». Армению решили примерно наказать, пусть и мелочно. Мол, что с возу упало, то пропало. Если Ереван отзывает своего представителя с должности генерального секретаря ОДКБ, то он теряет свою квоту, должность переходит к следующей по алфавиту стране - Беларуси. Однако Армения решительно запротестовала, и длительная ссора на саммите в Астане 8 ноября закончилась безрезультатно.

Обмен уколами

Лукашенко не смог скрыть своего раздражения. Оно выплеснулось в публичное пространство во время его встречи с послом Азербайджана Латифом Гандиловым 12 ноября. Лукашенко заявил:

«Вопрос в том, что Никол Пашинян должен просто в правительстве разобраться с ситуацией, потому что эта страна сегодня возглавляет ЭАЭС, наш экономический союз, и ОДКБ - очень большая нагрузка на страну, которая находится в таком переходном периоде. И справиться ли Армения?»

Лукашенко не мог не понимать провокационности своего заявления, и, на мой взгляд, сделал это сознательно, чтобы уколоть армянского лидера. Во-первых, обсуждать проблемы ОДКБ с послом государства, которое не входит в этот союз, само по себе некорректно. Во-вторых, всем известно, что Армения и Азербайджан находятся в остром конфликте. В-третьих, прозвучал прозрачный намек на недееспособность нынешнего армянского руководства, так как Лукашенко уверен, что революция, демократия, выборы - это хаос и «вакханалия».

Никол Пашинян 16 ноября в беседе с журналистами заявил, что потребует объяснений от Лукашенко. На что пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз ответил открытым текстом, в пренебрежительнoм тоне расставляя все на свои места:

«Наверное, господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной демократии неприемлемы в большой политике. Жаль. Надеемся, что со временем это пройдет. Видимо, исполняющий обязанности премьер-министра Армении представил себя международным прокурором, уполномоченным карать или миловать. Возможно, это было приемлемо в случае с бывшим генеральным секретарем ОДКБ гражданином Армении Юрием Хачатуровым. Но в межгосударственных отношениях существуют совершенно четкие нормы протокола и этикета».

В переводе с дипломатического языка на обычный это звучит примерно так: кто ты такой, с улицы пришел, а еще отваживаешься вступать в перепалку с политическими аксакалами. Заодно посочувствовали опальному Юрию Хачатурову, который, мол, «невинно пострадал» от этих оппозиционных революционеров. Не удивлюсь, если белорусский правитель даст политическое убежище у себя в стране и Юрию Хачатурову, как это он сделал в отношении бывшего президента Кыргыстана Курманбека Бакиева, свергнутого в ходе народной революции.

На этом фоне у Лукашенко и Ильхама Алиева нет конфликта ценностей, они возглавляют авторитарные режимы, им комфортно друг с другом. Из Баку, в отличие от Еревана, революцией не пахнет.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»