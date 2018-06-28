Не только «Полонезы»: какое оружие поставляет Беларусь Азербайджану 2 28.06.2018, 11:57

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Фото: onliner.by

Баку уже не первый раз выступает покупателем продукции белорусского ВПК.

Азербайджанская армия получает белорусскую модификацию американской винтовки AR1/М16, свидетельствуют фотографии с визита президента страны Ильхама Алиева на одну из новых военных баз. Ранее Баку приобрел белорусские высокоточные ракетные системы залпового огня «Полонез», пишет сайт телеканала «Белсат».

Почему богатая нефтью южнокавказская страна покупает белорусское оружие?

Кольт под советский патрон

В начале 2018 года в Минске состоялось закрытое заседание коллегии Государственного военно-промышленного комитета. При этом для журналистов организовали выставку новинок белорусской военной промышленности. Среди них была замечена новая штурмовая винтовка – сделанная по схеме американской винтовки AR-15.

Винтовку под советский патрон 7,62×39 презентовало государственное предприятие Белспецвнештехника – подразделение Военно-промышленного комитета Республики Беларусь.

Оружие весит 4,56 кг, длина дула – 406 мм, общая длина оружия – 985 мм. Магазин напоминает магазин от «калашникова» и вмещает 30 патронов. Видны телескопический приклад и «Планка Пикатинни», которая позволяет крепить различные прицелы или фонари.

Оригинальная AR-15 – это полуавтоматическая (то есть одно нажатие на спусковой крючок – один выстрел) винтовка компании ArmaLite, право на которую потом приобрела знаменитая Colt’s Manufacturing Company. В 1960-е годы автоматический вариант AR-15 был принят на вооружение армии США под индексом M16. Сейчас США использует укороченную модификацию M16 – М4.

Белорусский М16 на Кавказе

Фотоснимки с азербайджанским президентом и новыми белорусскими винтовками заметил сайт 21stcenturyasianarmsrace.com.

Известный оружейный блог thefirearmblog.com отмечает, что белорусская винтовка может быть модификацией аналогичной системы фирмы Arsenal Firearms, которая была представлена публике весной 2017 года.

Учитывая, что Беларусь сейчас не имеет значительных мощностей для производства стрелкового оружия практически любого калибра – белорусский военно-промышленный комплекс специализируется преимущественно на высокотехнологичной электронике – возможно, наша страна в основном собирает свой вариант М16 из зарубежных комплектующих.

Белорусско-закавказская дружба. Почему?

Минск и Баку имеют военно-промышленные комплексы, которые достаточно динамично развиваются и могут в значительной степени дополнять друг друга. К тому же две страны имеют близкие по характеристикам политические режимы, а Александр Лукашенко и Ильхам Алиев, насколько можно судить, легко находят общий язык. Отметим, что политический режим в Баку не мешает, например, и Израилю продавать оружие Азербайджану.

Кроме того Азербайджан и Беларусь одновременно пытаются, сохраняя хорошие отношения с Москвой, искать новые площадки для сотрудничества в своих регионах и по всему миру. Так, Баку имеет хорошие отношения и с Турцией, и с США, а Минск пытается улучшить свой имидж на Западе и ищет партнерства с Китаем.

Баку уже не первый раз выступает покупателем продукции белорусского ВПК. Ранее Азербайджан стал первым иностранным покупателем систем залпового огня «Полонез». Также в 2011 году, когда Баку захотел приобрести украинскую радиолокационную станцию типа 80К6, именно азербайджанская сторона предложила поставить РЛС на белорусские колеса Минского завода колесных тягачей. В 2010 году Азербайджан стал покупателем еще одной белорусско-украинской разработки – противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Скиф».

В целом можно сказать, что Баку имеет нефтедоллары, а Минск – довольно высокие военные технологии по доступной цене. Характер и стратегия политических режимов близки. Так почему бы им не торговать?