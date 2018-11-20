Белорусские власти ответят в ООН за детский труд 3 20.11.2018, 13:33

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Комитет ООН по правам человека принял к рассмотрению обращение родителей погибшей школьницы.

Сейчас белорусскому правительству придется искать ответ на вопрос, на который не ответила национальная судебная система, а именно, почему в стране используется детский труд, лишивший жизни ребенка, сообщает гомельская «Весна».

Жалоба зарегистрирована 19 ноября (№3265/2018) и направлена государству для ответа по существу изложенных в ней претензий.

Напомним, дело о гибели 13-летней девочки на колхозном поле закончилось уголовными делами для сопровождавших детей учителей и водителя, управлявшего злополучным грузовиком. Представляющий интересы родителей погибшей школьницы правозащитник Леонид Судаленко на этом не остановился.

Он начал стратегическую тяжбу, чтобы доказать вину государства, а не учителей и водителя, на месте которых может оказаться любой другой человек. В конечном итоге он хочет добиться полного запрета детского труда в Беларуси и на уровне законодательства, и на уровне практики.

Леонид Судаленко заявляет, что дело семьи Попчени является прецедентным - государство через использование детского труда нарушило право на жизнь ребенка.

«Наша цель и цель родителей – чтобы это дело вошло в историю, что бы решение по делу Вики Попчени в будущем находилось в каждой школе и остужало горячие головы чиновников от образования, которые вздумают отправить школьников на колхозные поля. После того, как КПЧ ООН вынесет решение, мы будем добиваться его имплементации на законодательном уровне – чтобы в Беларуси прямо запретили детский труд», - подчеркивает правозащитник.

Леонид Судаленко утверждает, что силы в это дело вложены не напрасно:

- К сожалению, в судах мы не доказали факт трудовых отношений, государство упорно твердит, что школьники в поле не работают, а воспитываются трудом! Тем не менее, за два года с момента трагедии под Молодечно мы не зафиксировали ни одного случая привлечения школьников к сельхозработам. На сегодня полностью исполнено решение суда первой инстанции о взыскании в пользу семьи погибшей школьницы морального вреда. Тяжба семьи Попчени продолжается, и я уверен, что она закончится изменением как национального законодательства, так и практики его применения, ведущих к нарушению в нашей стране права на жизнь детей.