Евро в очередной раз подорожал 20.11.2018, 15:33

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Белорусский рубль продолжает снижаться к европейской валюте.

На валютных торгах в Минске 20 ноября евро и российский рубль подорожали, а доллар подешевел.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дешевле на Br0,0069 и составляет Br2,0989 (19 ноября - Br2,1058 за $1).

Евро подорожал на Br0,0011 до Br2,4052 (19 ноября - Br2,4041 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0035 до Br3,1982 за 100 российских рублей (19 ноября - Br3,1947 за 100 российских рублей).